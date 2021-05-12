Лено хочет остаться в "Арсенале"

Голкипер Бернд Лено заявил, что он счастлив в "Арсенале" и не хочет уходить из клуба.

Согласно слухам, Лено является одним из игроков, которых "Арсенал" готов продать грядущим летом.



Повод для этих слухов понятен: Бернд не слишком убедительно проводит этот сезон, вдобавок его контракт истекает уже через два года.



Однако сам 29-летний немец никуда не собирается, уверяя, что в раздевалке "канониров" нет недовольных.



"Я по-прежнему счастлив в "Арсенале". "Арсенал" остается большим клубом, большим именем в мире и в Премьер-Лиге".



"В раздевалке у нас нет никого, кто бы говорил: "Я хочу уйти из клуба, я больше не чувствую себя счастливым здесь".



"У нас по-прежнему хорошая атмосфера в клубе и в раздевалке. Конечно, временами нам было непросто в этом сезоне, но это часть футбола".



"Нет смысла жалеть себя — нам нужно двигаться вперед, как можно скорее встав на позитивный путь", — цитирует Лено Sky Sports.