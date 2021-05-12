Лено хочет остаться в "Арсенале"
Голкипер Бернд Лено заявил, что он счастлив в "Арсенале" и не хочет уходить из клуба.
Согласно слухам, Лено является одним из игроков, которых "Арсенал" готов продать грядущим летом.
Повод для этих слухов понятен: Бернд не слишком убедительно проводит этот сезон, вдобавок его контракт истекает уже через два года.
Однако сам 29-летний немец никуда не собирается, уверяя, что в раздевалке "канониров" нет недовольных.
"Я по-прежнему счастлив в "Арсенале". "Арсенал" остается большим клубом, большим именем в мире и в Премьер-Лиге".
"В раздевалке у нас нет никого, кто бы говорил: "Я хочу уйти из клуба, я больше не чувствую себя счастливым здесь".
"У нас по-прежнему хорошая атмосфера в клубе и в раздевалке. Конечно, временами нам было непросто в этом сезоне, но это часть футбола".
"Нет смысла жалеть себя — нам нужно двигаться вперед, как можно скорее встав на позитивный путь", — цитирует Лено Sky Sports.
12.05.2021 08:00
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У долбодятлов был абсолютно лучший кипер, теперь у них ЭТО с заканчивающимся контрактом. Даже жалеть гуннерастов нет ни малейшего желания, Озилы, Санчезы, Луисы, Обамеянгы, Пепе и история с Мартинезом. Грустные клоуны какие-то, честное слово.
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