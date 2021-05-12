"Челси" предложит новый контракт Тухелю летом

"Челси" собирается предложить своему главному тренеру Томасу Тухелю новый долгосрочный контракт по окончании этого сезона.

Когда в январе Тухель пришел на место уволенного Фрэнка Лэмпарда, то получил сделку лишь на 18 месяцев.



От предшественника Томасу досталась команда, у которой совершенно разладилась игра и которая занимала только девятое место в Премьер-Лиге.



При новом рулевом дела "Челси" резко пошли в гору. "Синие" вернулись в топ-4 Премьер-Лиги, а также достигли финалов Лиги Чемпионов и Кубка Англии.



В данный момент Тухель сосредоточен на концовке сезона, но после битвы с "Манчестер Сити" 29 мая Томас будет готов обсудить продление сотрудничества.



Как утверждает Daily Mail, новый контракт Тухеля будет рассчитан на два года с опцией продления на третий. Также клуб увеличит зарплату немецкого специалиста относительно нынешних 7 миллионов фунтов в год.