"Челси" предложит новый контракт Тухелю летом

Томас Тухель "Челси" собирается предложить своему главному тренеру Томасу Тухелю новый долгосрочный контракт по окончании этого сезона.

Когда в январе Тухель пришел на место уволенного Фрэнка Лэмпарда, то получил сделку лишь на 18 месяцев.

От предшественника Томасу досталась команда, у которой совершенно разладилась игра и которая занимала только девятое место в Премьер-Лиге.

При новом рулевом дела "Челси" резко пошли в гору. "Синие" вернулись в топ-4 Премьер-Лиги, а также достигли финалов Лиги Чемпионов и Кубка Англии.

В данный момент Тухель сосредоточен на концовке сезона, но после битвы с "Манчестер Сити" 29 мая Томас будет готов обсудить продление сотрудничества.

Как утверждает Daily Mail, новый контракт Тухеля будет рассчитан на два года с опцией продления на третий. Также клуб увеличит зарплату немецкого специалиста относительно нынешних 7 миллионов фунтов в год.


Метки контракты, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 07:00

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  1. umoraaa 12.05.2021 07:05 # umoraaa
    У Челсюков всегда так, но стоит один сезон провести блекло и коуча выгоняют.

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