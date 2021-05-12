Артета уверен, что может положиться на молодежь
Наставник "Арсенала" Микель Артета уверен, что может положиться на свою талантливую молодежь.
Игра Букайо Сака и Эмиля Смит-Роу является одним из немногих приятных моментов в этом неудачном для "Арсенала" сезоне. Также у "канониров" есть Габриэль Мартинелли и находящиеся в аренде Вильям Салиба с Джо Уиллоком.
Готовясь к летней перестройке, Артета чувствует, что эти игроки способны взять на себя роли лидеров.
"Абсолютно. У них огромный потенциал. В этом сезоне они уже показали, что готовы брать ответственность на себя в важные моменты".
"Их уровень позволяет делать это, они голодны до этого, а также их окружают взрослые игроки, которые готовы помочь. Важно лишь то, как мы сыграемся и насколько стабильны будем".
"Мы уже показали, что можем соперничать с лучшими командами и побеждать их, но мы не делаем этого на протяжении 38 матчей".
"В Лиге Европы мы были так близки к этому, но конкурировать с большими командами на протяжении 38 матчей в Премьер-Лиге — вот настоящий вызов для нас", — цитирует Артету Sky Sports.
12.05.2021 06:00
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