Сульшер рассчитывает на приобретения
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда нуждается в усилении, чтобы в следующем сезоне поспорить с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.
"Сити" стал недосягаем для "Юнайтед" во главе Премьер-Лиги после того, как во вторник "красные дьяволы" проиграли дома "Лестеру" со счетом 1:2.
После поражения Сульшер похвалил и свою команду, и новоиспеченного чемпиона, а также выразил надежду на пару классных новобранцев.
"Если мы хотим соперничать с "Сити", нам нужно укрепить свой состав. Поздравляю их. Они провели великолепный сезон".
"Я очень доволен, что мои парни сохранили интригу до момента, когда от сезона оставалось 10 дней. А ведь впереди нас "Манчестер Сити" — команда, которую считают лучшей в Европе".
"Мы хотим сделать следующий шаг, и для это нам может потребоваться пара приобретений".
"Сити" там, где хотим быть мы. Они являются ориентиром, и нам нужно сделать шаг вперед", — сообщил Сульшер BT Sport.
12.05.2021 00:05
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Слова здравого человека, который понимает что парочка дорогих приобретений это: во-первых в традициях клуба, во-вторых не сделают команду хуже.
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Там ещё Челси будет и Ливер на след сезон
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