Сульшер рассчитывает на приобретения

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда нуждается в усилении, чтобы в следующем сезоне поспорить с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.

"Сити" стал недосягаем для "Юнайтед" во главе Премьер-Лиги после того, как во вторник "красные дьяволы" проиграли дома "Лестеру" со счетом 1:2.

После поражения Сульшер похвалил и свою команду, и новоиспеченного чемпиона, а также выразил надежду на пару классных новобранцев.

"Если мы хотим соперничать с "Сити", нам нужно укрепить свой состав. Поздравляю их. Они провели великолепный сезон".

"Я очень доволен, что мои парни сохранили интригу до момента, когда от сезона оставалось 10 дней. А ведь впереди нас "Манчестер Сити" — команда, которую считают лучшей в Европе".

"Мы хотим сделать следующий шаг, и для это нам может потребоваться пара приобретений".

"Сити" там, где хотим быть мы. Они являются ориентиром, и нам нужно сделать шаг вперед", — сообщил Сульшер BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 625

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 12.05.2021 01:00 # high-malvern
    Слова здравого человека, который понимает что парочка дорогих приобретений это: во-первых в традициях клуба, во-вторых не сделают команду хуже.

    (ответить)

  2. mkcfc 12.05.2021 00:29 # mkcfc
    Там ещё Челси будет и Ливер на след сезон

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: