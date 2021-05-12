Сульшер рассчитывает на приобретения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда нуждается в усилении, чтобы в следующем сезоне поспорить с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.

"Сити" стал недосягаем для "Юнайтед" во главе Премьер-Лиги после того, как во вторник "красные дьяволы" проиграли дома "Лестеру" со счетом 1:2.



После поражения Сульшер похвалил и свою команду, и новоиспеченного чемпиона, а также выразил надежду на пару классных новобранцев.



"Если мы хотим соперничать с "Сити", нам нужно укрепить свой состав. Поздравляю их. Они провели великолепный сезон".



"Я очень доволен, что мои парни сохранили интригу до момента, когда от сезона оставалось 10 дней. А ведь впереди нас "Манчестер Сити" — команда, которую считают лучшей в Европе".



"Мы хотим сделать следующий шаг, и для это нам может потребоваться пара приобретений".



"Сити" там, где хотим быть мы. Они являются ориентиром, и нам нужно сделать шаг вперед", — сообщил Сульшер BT Sport.