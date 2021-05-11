Гвардиола: "Самый сложный титул"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал этот титул Премьер-Лиги самым сложным из всех, которые он выиграл с "горожанами".

Благодаря поражению "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" со счетом 1:2 "Сити" был досрочно подтвержден в качестве чемпиона Премьер-Лиги по итогам сезона 2020/21.

Этот титул стал третьим для Гвардиолы за пять лет его работы на "Этихад", но именно этот он ценит больше всего.

"Этот сезон не был похож ни на какой другой, как и этот титул. Этот был самым сложным".

"Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким образом мы стали чемпионами. Я так горжусь быть здесь и тренировать эту группу игроков".

"Они такие особенные. Выдержать такой сезон со всеми его ограничениями и сложностями, демонстрируя наш уровень стабильности, — это нечто выдающееся".

"Игроки не знали усталости. Каждый день они были на чеку, сражались за успех и всегда старались стать лучше", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 734

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  1. mancityman 11.05.2021 23:57 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. ilovemanutd 11.05.2021 23:50 # ilovemanutd
    КРОЛИ!!!

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  3. true-manc 11.05.2021 23:02 # true-manc
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