Гвардиола: "Самый сложный титул"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал этот титул Премьер-Лиги самым сложным из всех, которые он выиграл с "горожанами".
Благодаря поражению "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" со счетом 1:2 "Сити" был досрочно подтвержден в качестве чемпиона Премьер-Лиги по итогам сезона 2020/21.
Этот титул стал третьим для Гвардиолы за пять лет его работы на "Этихад", но именно этот он ценит больше всего.
"Этот сезон не был похож ни на какой другой, как и этот титул. Этот был самым сложным".
"Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким образом мы стали чемпионами. Я так горжусь быть здесь и тренировать эту группу игроков".
"Они такие особенные. Выдержать такой сезон со всеми его ограничениями и сложностями, демонстрируя наш уровень стабильности, — это нечто выдающееся".
"Игроки не знали усталости. Каждый день они были на чеку, сражались за успех и всегда старались стать лучше", — цитирует Гвардиолу Goal.
11.05.2021 23:00
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