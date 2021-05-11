Гвардиола: "Самый сложный титул"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал этот титул Премьер-Лиги самым сложным из всех, которые он выиграл с "горожанами".

Благодаря поражению "Манчестер Юнайтед" от "Лестера" со счетом 1:2 "Сити" был досрочно подтвержден в качестве чемпиона Премьер-Лиги по итогам сезона 2020/21.



Этот титул стал третьим для Гвардиолы за пять лет его работы на "Этихад", но именно этот он ценит больше всего.



"Этот сезон не был похож ни на какой другой, как и этот титул. Этот был самым сложным".



"Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким образом мы стали чемпионами. Я так горжусь быть здесь и тренировать эту группу игроков".



"Они такие особенные. Выдержать такой сезон со всеми его ограничениями и сложностями, демонстрируя наш уровень стабильности, — это нечто выдающееся".



"Игроки не знали усталости. Каждый день они были на чеку, сражались за успех и всегда старались стать лучше", — цитирует Гвардиолу Goal.