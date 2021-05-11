Каррагер и Невилл представили свои варианты символической сборной Премьер-Лиги

Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл представили свои варианты символической сборной Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

Выбирая 11 лучших игроков по своему мнению, Каррагер и Невилл совпали по шести именам. Разногласия у двух экспертов возникли в том числе по позиции голкипера, где Джейми выбрал Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", а Гари — Эдуара Менди из "Челси".



Также Каррагер и Невилл единодушно определили лучшего игрока, лучшего молодого игрока и лучшего тренера, назвав таковыми Рубена Диаша, Фила Фодена и Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити".











