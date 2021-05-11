Каррагер и Невилл представили свои варианты символической сборной Премьер-Лиги

Гари Невилл и Джейми Каррагер Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл представили свои варианты символической сборной Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

Выбирая 11 лучших игроков по своему мнению, Каррагер и Невилл совпали по шести именам. Разногласия у двух экспертов возникли в том числе по позиции голкипера, где Джейми выбрал Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", а Гари — Эдуара Менди из "Челси".

Также Каррагер и Невилл единодушно определили лучшего игрока, лучшего молодого игрока и лучшего тренера, назвав таковыми Рубена Диаша, Фила Фодена и Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити".

Символическая сборная Премьер-Лиги по версии Каррагера

Символическая сборная Премьер-Лиги по версии Невилла

Лучшие в сезоне 2020/21


Метки Каррагер, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 11.05.2021 22:05 # true-manc
    Ни одного игрока из "великой" портовой помойки, как же так... сейчас скузня зальёт слезами весь свой геморрой...

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  2. sisyazavr 11.05.2021 22:04 # sisyazavr
    А почему мнения пенсов не спросили?

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  3. mancunia-planet 11.05.2021 22:04 # mancunia-planet
    Жими поадекватнее в своём выборе.

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