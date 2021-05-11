Каррагер и Невилл представили свои варианты символической сборной Премьер-Лиги
Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл представили свои варианты символической сборной Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.
Выбирая 11 лучших игроков по своему мнению, Каррагер и Невилл совпали по шести именам. Разногласия у двух экспертов возникли в том числе по позиции голкипера, где Джейми выбрал Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", а Гари — Эдуара Менди из "Челси".
Также Каррагер и Невилл единодушно определили лучшего игрока, лучшего молодого игрока и лучшего тренера, назвав таковыми Рубена Диаша, Фила Фодена и Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити".
11.05.2021 22:00
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Последние комментарии:
Ни одного игрока из "великой" портовой помойки, как же так... сейчас скузня зальёт слезами весь свой геморрой...
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А почему мнения пенсов не спросили?
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Жими поадекватнее в своём выборе.
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