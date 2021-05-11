Мане: "Худший сезон в моей карьере"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане назвал этот сезон худшим в своей карьере.

В этом сезоне Мане забил 13 голов за команду Юргена Клоппа, включая лишь девять в рамках Премьер-Лиги.



Садио затрудняется объяснить свой затяжной спад. 29-летний сенегалец даже обращался за помощью к докторам, но те не нашли никаких проблем со здоровьем.



"Это худший сезон в моей карьере. Я должен признать это".



"Если вы спросите меня, в чем дело, то мне будет сложно дать вам ответ. Лично я не знаю".



"Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой, идут мои дела хорошо или плохо. Я постоянно задаю себе вопросы".



"Я даже прошел медицинскую проверку организма. Правильно ли я питаюсь, или все изменилось? Однако они проверили результаты, и все оказалось в норме".



"Я должен понимать, что в жизни бывают взлеты и падения. Я продолжу упорно работать, и тогда, возможно, со временем это пройдет", — сообщил Мане Canal+.