Мане: "Худший сезон в моей карьере"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане назвал этот сезон худшим в своей карьере.
В этом сезоне Мане забил 13 голов за команду Юргена Клоппа, включая лишь девять в рамках Премьер-Лиги.
Садио затрудняется объяснить свой затяжной спад. 29-летний сенегалец даже обращался за помощью к докторам, но те не нашли никаких проблем со здоровьем.
"Это худший сезон в моей карьере. Я должен признать это".
"Если вы спросите меня, в чем дело, то мне будет сложно дать вам ответ. Лично я не знаю".
"Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой, идут мои дела хорошо или плохо. Я постоянно задаю себе вопросы".
"Я даже прошел медицинскую проверку организма. Правильно ли я питаюсь, или все изменилось? Однако они проверили результаты, и все оказалось в норме".
"Я должен понимать, что в жизни бывают взлеты и падения. Я продолжу упорно работать, и тогда, возможно, со временем это пройдет", — сообщил Мане Canal+.
11.05.2021 21:00
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Последние комментарии:
Углю Картонному надо меньше думать о Реале ...ну или пожрать говна ..может заиграет )
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Так тебе и надо, маня. Бумерангом прилетело за все нырки и грязную игру с вратарями. Надеюсь, что за тот удар по Эдерсону Господь пошлёт ей наказание, и маня в родной африке подхватит какую-нибудь малярию, от которой помрёт в муках.
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