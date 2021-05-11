Мане: "Худший сезон в моей карьере"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане назвал этот сезон худшим в своей карьере.

В этом сезоне Мане забил 13 голов за команду Юргена Клоппа, включая лишь девять в рамках Премьер-Лиги.

Садио затрудняется объяснить свой затяжной спад. 29-летний сенегалец даже обращался за помощью к докторам, но те не нашли никаких проблем со здоровьем.

"Это худший сезон в моей карьере. Я должен признать это".

"Если вы спросите меня, в чем дело, то мне будет сложно дать вам ответ. Лично я не знаю".

"Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой, идут мои дела хорошо или плохо. Я постоянно задаю себе вопросы".

"Я даже прошел медицинскую проверку организма. Правильно ли я питаюсь, или все изменилось? Однако они проверили результаты, и все оказалось в норме".

"Я должен понимать, что в жизни бывают взлеты и падения. Я продолжу упорно работать, и тогда, возможно, со временем это пройдет", — сообщил Мане Canal+.


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 744

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ytka78 11.05.2021 22:06 # ytka78
    Углю Картонному надо меньше думать о Реале ...ну или пожрать говна ..может заиграет )

    (ответить)

  2. true-manc 11.05.2021 21:07 # true-manc
    Так тебе и надо, маня. Бумерангом прилетело за все нырки и грязную игру с вратарями. Надеюсь, что за тот удар по Эдерсону Господь пошлёт ей наказание, и маня в родной африке подхватит какую-нибудь малярию, от которой помрёт в муках.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: