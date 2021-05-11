Магуайр может вернуться к финалу Лиги Европы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может вернуться в строй к финалу Лиги Европы против "Вильярреала" 26 мая.

Напомним, Магуайр повредил свою левую лодыжку в столкновении с Анваром Эль-Гази из "Астон Виллы" в минувшее воскресенье.



Общаясь с прессой перед матчем против "Лестера", главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поведал, что этот сезон еще не завершен для самого дорогого защитника в мире.



"Мы провели обследование, и хорошая новость в том, что перелома нет. Повреждены связки, и я надеюсь, мы еще увидим его в этом сезоне. Надеюсь, он будет готов к финалу Лиги Европы", — цитирует Сульшера The Independent.