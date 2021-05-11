Лапорт станет соотечественником Гвардиолы, чтобы поехать на Евро-2020
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт находится на пороге того, чтобы получить испанское гражданство и поехать на Евро-2020 в качестве игрока сборной Испании.
Лапорт является уроженцем французского Ажена и представлял свою родную страну на всех возрастных уровнях, вплоть до U-21, и везде был капитаном.
А вот за первую сборную Франции Эмерик ни разу не сыграл, и это подтолкнуло 26-летнего защитника к шагу, который он обдумывал много лет.
Поскольку в третьем поколении у Лапорта есть баскские корни, это позволило Эмерику обратиться за испанским гражданством.
Когда Лапорт официально станет соотечественником главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, Федерация футбола Испании сможет обратиться в ФИФА для смены футбольной национальности игрока.
Ожидается, что все формальности будут улажены в ближайшее время, и на Чемпионате Европы экс-игрок "Атлетика" из Бильбао будет представлять команду Луиса Энрике.
11.05.2021 19:00
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Баскам можно свою сборную сделать. И не самая плохая сборная будет!Смысл им за Испанию играть.
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