Тухель благодарен Лэмпарду за "фундамент"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поблагодарил своего предшественника Фрэнка Лэмпарда за доставшийся ему фундамент для будущего успеха.

При Тухеле, сменившем Лэмпарда в январе, "синие" поднялись на третье место в Премьер-Лиге, а также достигли финалов Кубка Англии и Лиги Чемпионов.



Тухель чувствует, что ему не пришлось начинать работу с нуля. Томас лишь продолжил то, что начал Фрэнк.



"У Фрэнка были удивительные результаты на групповой стадии Лиги Чемпионов. Он выиграл все свои матчи в Кубке Англии. Он заложил фундамент для того, чтобы мы достигли финалов, и я никогда этого не забуду. Мы не должны стыдиться или бояться громко об этом говорить".



"Это ощущение со мной с первого дня. Я чувствую, что Фрэнк Лэмпард оставил здесь большой след как игрок, сделав этот след еще заметнее как тренер. Мы взялись за работу по ходу сезона, стараясь довести до ума то, что начал он", — цитирует Тухеля Evening Standard.