"Арсенал" интересуется Муссой Дембеле

"Арсенал" проявляет интерес к нападающему Муссе Дембеле, который принадлежит "Лиону".

"Арсенал" вынужден задумываться об укреплении позиции нападающего в свете невыразительной формы Пьер-Эмерика Обамеянга и вероятного ухода из клуба Александра Лакасетта с Эдди Нкетиа.



По информации The Telegraph, внимание "канониров" привлек Дембеле, который вторую половину этого сезона проводит в "Атлетико" на правах аренды.



"Атлетико" принадлежит опция выкупа Муссы примерно за 30 миллионов фунтов, однако 24-летний француз до сих пор ни разу не отличился за команду Диего Симеоне, что ставит постоянный трансфер под большой вопрос.



На "Эмирейтс" надеются, что суммы в 25 млн. фунтов окажется достаточно, чтобы склонить несговорчивого президента "Лиона" Жан-Мишеля Оляса к сделке.