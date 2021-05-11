Киоун: "Новые владельцы могут стать катализатором изменений в "Арсенале"
Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что смена владельцев может стать единственной возможностью остановить деградацию лондонского клуба.
В данный момент "Арсенал" занимает только девятое место в Премьер-Лиге, рискуя впервые за четверть века не попасть в еврокубки.
Киоун поддерживает протестующих фанатов и тоже сомневается, что нынешние владельцы Стэн и Джош Кроенке заинтересованы в развитии клуба.
"С мнением болельщиков нужно считаться. Клуб стагнирует, ему не хватает инвестиций".
"Кроенке... А действительно ли они любят клуб? Им нужно крупно потратиться. Лено не подпишет новый контракт. Луис уходит. Беллерин не подпишет новый контракт. Количество игроков, чье будущее находится в подвешенном состоянии, поражает".
"Этот клуб движется назад, и им нужно остановить этот процесс. В чем больше проблема, в тренере или в подборе игроков? Тренер меня беспокоит тем, что он постоянно винит игроков".
"Арсенал" нуждается в огромных вложениях. Новые владельцы могут стать катализатором", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.
11.05.2021 15:00
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