Премьер-Лига. Анонс матчей вторника

Бруну Фернандеш и Юри Тилеманс Во вторник, 11 мая, состоятся две перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 20:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед" нужна только победа, чтобы продолжить оказывать давление на "Манчестер Сити", в противном случае "горожане" оформят чемпионство уже этим вечером. Однако "Лестеру" очки еще нужнее — "лисы" рискуют не удержаться в топ-4, учитывая свой спад в последние недели. "Красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение в 22 последних домашних встречах с "Лестером" в рамках высшего дивизиона.

Защитник Харри Магуайр впервые пропустит матч Премьер-Лиги с момента своего перехода в "Юнайтед" в 2019 году. Ожидается, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер обратится к ротации, учитывая битву с "Ливерпулем" через два дня.

"Лестер" будет лишен Джонни Эванса, Уэса Моргана, Джеймса Джастина и Харви Барнса.

САУТЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:15 Онлайн-трансляция

В 2021 году "Саутгемптон" набрал меньше всех очков (11) и пропустил больше всех голов (41) в Премьер-Лиге, однако "святым" повезло, что конкуренты самоустранились — все три вылетающие команды уже известны. "Кристал Пэлас" потерпел три поражения подряд, прежде чем в минувший уикенд одолел "Шеффилд Юнайтед" (0:2). В 11 последних выездах на "Сент-Мэри" в рамках Премьер-Лиги "орлы" выиграли лишь раз.

Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс может вернуться после травмы задней поверхности бедра. Уилл Смоллбоун, Ориоль Ромеу и Райан Бертран остаются в лазарете.

"Кристал Пэлас" приветствует возвращение в строй защитников Джеймса Томкинса и Натаниэля Клайна. Скоро поправится и Натан Фергюсон.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 14:00

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  1. umoraaa 11.05.2021 14:35 # umoraaa
    Магуайр чуточку дороже чем Ван Дейк, но играет как днища последнее... Опять наш МЮ кинули как л0х0в...

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  2. alexander-arnold 11.05.2021 14:01 # alexander-arnold
    Прости госпади,

    ВПЕРЕД МЮ! ОЛЕ ВЕРИМ!!!

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