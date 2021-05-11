Премьер-Лига. Анонс матчей вторника

Во вторник, 11 мая, состоятся две перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 20:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" нужна только победа, чтобы продолжить оказывать давление на "Манчестер Сити", в противном случае "горожане" оформят чемпионство уже этим вечером. Однако "Лестеру" очки еще нужнее — "лисы" рискуют не удержаться в топ-4, учитывая свой спад в последние недели. "Красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение в 22 последних домашних встречах с "Лестером" в рамках высшего дивизиона.



Защитник Харри Магуайр впервые пропустит матч Премьер-Лиги с момента своего перехода в "Юнайтед" в 2019 году. Ожидается, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер обратится к ротации, учитывая битву с "Ливерпулем" через два дня.



"Лестер" будет лишен Джонни Эванса, Уэса Моргана, Джеймса Джастина и Харви Барнса.



САУТЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:15 Онлайн-трансляция



В 2021 году "Саутгемптон" набрал меньше всех очков (11) и пропустил больше всех голов (41) в Премьер-Лиге, однако "святым" повезло, что конкуренты самоустранились — все три вылетающие команды уже известны. "Кристал Пэлас" потерпел три поражения подряд, прежде чем в минувший уикенд одолел "Шеффилд Юнайтед" (0:2). В 11 последних выездах на "Сент-Мэри" в рамках Премьер-Лиги "орлы" выиграли лишь раз.



Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс может вернуться после травмы задней поверхности бедра. Уилл Смоллбоун, Ориоль Ромеу и Райан Бертран остаются в лазарете.



"Кристал Пэлас" приветствует возвращение в строй защитников Джеймса Томкинса и Натаниэля Клайна. Скоро поправится и Натан Фергюсон.