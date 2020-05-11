Заявка сборной Англии на Евро-2020 буде названа 25 мая
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласит заявку своей команды на Чемпионат Европы во вторник, 25 мая.
Недавно УЕФА принял решение позволить каждой сборной, участвующей в первенстве Европы, заявить сразу 26 игроков вместо обычных 23.
Через две недели Саутгейт проведет пресс-конференцию и объяснит свой выбор на турнир, который стартует для англичан матчем против Хорватии 13 июня.
Добавим, до старта на Евро-2020 подопечные Саутгейта проведут товарищеские матчи против сборных Австрии (2 июня) и Румынии (6 июня).
11.05.2021 13:00
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