Заявка сборной Англии на Евро-2020 буде названа 25 мая

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласит заявку своей команды на Чемпионат Европы во вторник, 25 мая.

Недавно УЕФА принял решение позволить каждой сборной, участвующей в первенстве Европы, заявить сразу 26 игроков вместо обычных 23.



Через две недели Саутгейт проведет пресс-конференцию и объяснит свой выбор на турнир, который стартует для англичан матчем против Хорватии 13 июня.



Добавим, до старта на Евро-2020 подопечные Саутгейта проведут товарищеские матчи против сборных Австрии (2 июня) и Румынии (6 июня).