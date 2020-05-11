Заявка сборной Англии на Евро-2020 буде названа 25 мая

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласит заявку своей команды на Чемпионат Европы во вторник, 25 мая.

Недавно УЕФА принял решение позволить каждой сборной, участвующей в первенстве Европы, заявить сразу 26 игроков вместо обычных 23.

Через две недели Саутгейт проведет пресс-конференцию и объяснит свой выбор на турнир, который стартует для англичан матчем против Хорватии 13 июня.

Добавим, до старта на Евро-2020 подопечные Саутгейта проведут товарищеские матчи против сборных Австрии (2 июня) и Румынии (6 июня).


Метки Евро-2020, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 13:00

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