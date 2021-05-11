Невилл изменил свое мнение насчет Кавани

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что изменил свое мнение насчет нападающего "красных дьяволов" Эдинсона Кавани.

Невилл был скептически настроен, когда в заключительный день летнего трансферного "Юнайтед" подписал Кавани свободным агентом.



Однако в минувший уикенд Эдинсон забил свой 15-й гол за клуб, и когда на следующий день 34-летний уругваец продлил свой контракт, Гари этому очень обрадовался.



"Думаю, это очень важная новость. Я был одним из тех, кто скептически отнесся к переходу Кавани в "Юнайтед".



"Глядя на их активность в предыдущие трансферные окна, на их предыдущие приобретения, этот переход выглядел признаком отчаяния, а не частью плана".



"Они все лето охотились за Санчо, не смогли его заполучить и в конце концов подписали Кавани, которого сватали в МЛС".



"Однако я думаю, Кавани проявляет себя абсолютно сенсационным образом во всех отношениях. Я имею ввиду его настрой, его самоотдачу, его влияние на других игроков".



"Это словно возвращение к прежним временам. Он является классическим центральным нападающим, который блестяще открывается".



"Наблюдать за ним — абсолютное удовольствие. Поначалу у нас были сомнения насчет того, сможет ли он заиграть в "Манчестер Юнайтед", но он справился, и я доволен, что он будет в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.