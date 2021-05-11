Невилл изменил свое мнение насчет Кавани

Эдинсон Кавани Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что изменил свое мнение насчет нападающего "красных дьяволов" Эдинсона Кавани.

Невилл был скептически настроен, когда в заключительный день летнего трансферного "Юнайтед" подписал Кавани свободным агентом.

Однако в минувший уикенд Эдинсон забил свой 15-й гол за клуб, и когда на следующий день 34-летний уругваец продлил свой контракт, Гари этому очень обрадовался.

"Думаю, это очень важная новость. Я был одним из тех, кто скептически отнесся к переходу Кавани в "Юнайтед".

"Глядя на их активность в предыдущие трансферные окна, на их предыдущие приобретения, этот переход выглядел признаком отчаяния, а не частью плана".

"Они все лето охотились за Санчо, не смогли его заполучить и в конце концов подписали Кавани, которого сватали в МЛС".

"Однако я думаю, Кавани проявляет себя абсолютно сенсационным образом во всех отношениях. Я имею ввиду его настрой, его самоотдачу, его влияние на других игроков".

"Это словно возвращение к прежним временам. Он является классическим центральным нападающим, который блестяще открывается".

"Наблюдать за ним — абсолютное удовольствие. Поначалу у нас были сомнения насчет того, сможет ли он заиграть в "Манчестер Юнайтед", но он справился, и я доволен, что он будет в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 12:00

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  1. empry 11.05.2021 12:01 # empry
    Классно быть экспертом. Сначала несешь всякую чушь с умным видом, а затем "меняешь свое мнение". Идеальная работа на ТВ. Невилла уважаю, но вся эта плеяда экс-футболистов типа Гари и Джейми на телевидении мало что из себя представляет.

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  2. fanstevengerrard 11.05.2021 12:01 # fanstevengerrard
    Щас бы ориентироваться на кукарекающего говноеда, который сделал худший результат Валенсии в ее истории.

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