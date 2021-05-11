Невилл изменил свое мнение насчет Кавани
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что изменил свое мнение насчет нападающего "красных дьяволов" Эдинсона Кавани.
Невилл был скептически настроен, когда в заключительный день летнего трансферного "Юнайтед" подписал Кавани свободным агентом.
Однако в минувший уикенд Эдинсон забил свой 15-й гол за клуб, и когда на следующий день 34-летний уругваец продлил свой контракт, Гари этому очень обрадовался.
"Думаю, это очень важная новость. Я был одним из тех, кто скептически отнесся к переходу Кавани в "Юнайтед".
"Глядя на их активность в предыдущие трансферные окна, на их предыдущие приобретения, этот переход выглядел признаком отчаяния, а не частью плана".
"Они все лето охотились за Санчо, не смогли его заполучить и в конце концов подписали Кавани, которого сватали в МЛС".
"Однако я думаю, Кавани проявляет себя абсолютно сенсационным образом во всех отношениях. Я имею ввиду его настрой, его самоотдачу, его влияние на других игроков".
"Это словно возвращение к прежним временам. Он является классическим центральным нападающим, который блестяще открывается".
"Наблюдать за ним — абсолютное удовольствие. Поначалу у нас были сомнения насчет того, сможет ли он заиграть в "Манчестер Юнайтед", но он справился, и я доволен, что он будет в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
11.05.2021 12:00
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Классно быть экспертом. Сначала несешь всякую чушь с умным видом, а затем "меняешь свое мнение". Идеальная работа на ТВ. Невилла уважаю, но вся эта плеяда экс-футболистов типа Гари и Джейми на телевидении мало что из себя представляет.
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Щас бы ориентироваться на кукарекающего говноеда, который сделал худший результат Валенсии в ее истории.
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