Агент: "Много клубов заинтересованы в Грилише"
Агент плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша заявил, что есть сразу несколько клубов, заинтересованных в его клиенте.
По ходу этого сезона пресса неоднократно сообщала об интересе "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" к Грилишу, который на текущей неделе может сыграть впервые за три последних месяца.
71-летний агент Джонатан Барнетт не исключает, что Джек отвергнет интерес грандов и останется на "Вилла Парк". Насчет этого игрок собирается поговорить со своим клубом.
"Мы не знаем, что произойдет, и такова правда. Есть много заинтересованных клубов, и я бы не сказал, что "Манчестер Юнайтед" во главе этого списка".
"Но он может остаться. Остаться — тоже вариант, так что это вопрос наших с Джеком переговоров и его клуба, "Астон Виллы", а там посмотрим".
"В данный момент он игрок "Виллы" и не думает ни о чем другом. Он может стать большой звездой летом. Возможно, следовало задействовать его в сборной Англии чуть раньше", — цитирует Барнетта Daily Mail.
11.05.2021 11:00
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У Ливерпуля дефицит полузащитников, защитников и нападающих. В Сити или Юнайтед или Челси перебор полузащитников. Может быть перейдет а в Туркменистан
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Пусть остаётся, будет как Кейн легендой своего клуба. Трофеи не главное. Играть за клуб с 11 места тоже достойно.
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