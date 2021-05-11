Агент: "Много клубов заинтересованы в Грилише"

Агент плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша заявил, что есть сразу несколько клубов, заинтересованных в его клиенте.

По ходу этого сезона пресса неоднократно сообщала об интересе "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" к Грилишу, который на текущей неделе может сыграть впервые за три последних месяца.



71-летний агент Джонатан Барнетт не исключает, что Джек отвергнет интерес грандов и останется на "Вилла Парк". Насчет этого игрок собирается поговорить со своим клубом.



"Мы не знаем, что произойдет, и такова правда. Есть много заинтересованных клубов, и я бы не сказал, что "Манчестер Юнайтед" во главе этого списка".



"Но он может остаться. Остаться — тоже вариант, так что это вопрос наших с Джеком переговоров и его клуба, "Астон Виллы", а там посмотрим".



"В данный момент он игрок "Виллы" и не думает ни о чем другом. Он может стать большой звездой летом. Возможно, следовало задействовать его в сборной Англии чуть раньше", — цитирует Барнетта Daily Mail.