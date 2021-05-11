Семь вещей, что мы узнали в 35-м туре

"Челси" побеждает в репетиции финала Лиги Чемпионов, "Лестер" и "Вест Хэм" рискуют не попасть в топ-4, "Вест Бромвич" и "Фулхэм" вылетают в Чемпионшип. 35-й тур Премьер-Лиги оказался чрезвычайно богат на события — выделим самые заметные.





"Ньюкасл" шокирует Лестер"



Команда Стива Брюса выдала отличный апрель, который де-факто гарантировал "Ньюкаслу" место в Премьер-Лиге. Отсутствие мотивации после проявилось в домашней встрече с "Арсеналом", где пассивные "сороки" позволили сопернику одержать очень простую победу. То, как "Ньюкасл" после этого сыграл на поле "Лестера", стало откровением.



"Лестер" — соперник, который выиграл три предыдущих матча с "Ньюкаслом" с общим счетом 10:1. Подопечные Брендана Роджерса в результате нуждались, но их нервозность, помноженная на отличную игру гостей, привела к шокирующему результату. "Ньюкасл" был великолепен в игре без мяча и демонстрировал класс, переходя в атаку. Два поздних гола "лис" размочили унизительный для них счет, но результат все равно поставил под большой вопрос квалификацию команды Роджерса в Лигу Чемпионов. У "Лестера" впереди непростой календарь, хотя понятно, что команда страдает под давлением, и качества соперников тут не играют определяющую роль.



Впрочем, "Ньюкасл" в пятницу был как никогда хорош.



"Тоттенхэм" останется без Лиги Чемпионов



Решение уволить Жозе Моуриньо явно не улучшило шансы "Тоттенхэма" как на попадание в Лигу Чемпионов, так и на победу в Кубке Лиги. В финальной игре с "Манчестер Сити" лондонцы не имели явного плана действий и удерживали ничейный счет только благодаря удаче. В чемпионате они взяли верх над слабейшими командами второй половины сезона ("Саутгемптоном" и "Шеффилд Юнайтед"), но были переиграны первым же серьезным оппонентом, надеясь на простоту и индивидуальный класс своих игроков.



"Лидс" на финише сезона взялся за реванши грандам, побеждавшим их в первом круге. На этот раз команда Марсело Бьелсы пошла дальше и не стала ограничиваться ничейным результатом. Ключевые обстоятельства (отмененные голы Кейна) были в пользу "белых", но поражение "Тоттенхэма" сюрпризом не стало. Отстав от "Лестера" на семь очков за три тура до конца чемпионата, "шпоры" могут попрощаться с последними надеждами сыграть в Лиге Чемпионов.



"Манчестер Сити" стоит опасаться "Челси"



После Лиги Чемпионов Пеп Гвардиола заметно изменил состав, не сильно боясь отложить завоевание чемпионского титула на потом. С "Челси" "Манчестер Сити" также проводил репетицию будущего финала Лиги Чемпионов, которая сейчас имела больше значение для лондонцев, еще не обеспечивших себе попадание в турнир на следующий сезон.



Мало кому удается победить "Сити" на его поле, уступая в счете, но команда Томаса Тухеля снова оказалась сильнее будущих чемпионов. Нереализованный пенальти Серхио Агуэро был переломным моментом поединка, имевшего меньшее значение для "Сити". Но эти тенденции должны настораживать. "Горожане" в течение месяца проиграли команде Тухеля дважды, и наверняка можно сказать, что путь к долгожданному триумфу в Европе "Сити" преграждает максимально неудобный соперник.



"Челси" же после этого результата может быть почти уверенным в достижении своего минимума: попадании в Лигу Чемпионов. В будущих финалах команда Тухеля также не выглядит аутсайдером.



"Ливерпуль" сохраняет надежды



Главной угрозой для "Лестера" теперь является "Ливерпуль". Положение мерсисайдцев могло быть куда лучше, не упусти они победы в матчах с "Ньюкаслом" и "Челси", но надежды все еще не потеряны. Главное преимущество "Ливерпуля" над другими преследователями — в классе и опыте. Именно им, а не "Вест Хэму" или "Эвертону", по силам выиграть все оставшиеся поединки.



В субботу пришлось нервничать. Отсутствие Данни Ингса в составе "Саутгемптона" стало удачей для хозяев: "святые" были хороши на контратаках и создали несколько моментов. Минимальное преимущество "Ливерпуля" держалось до самого конца, и последние встречи команды Клоппа гарантируют решающий гол на финише. На этот раз он был забит "Ливерпулем", да еще и Тиаго Алькантарой. Это был первый гол полузащитника в английском футболе.



"Ливерпуль" точно ожидал большего от Тиаго и своего сезона в целом, но он не потерян окончательно. Ближайший поединок с "Манчестер Юнайтед" может определить многое.



"Вест Хэм" упускает свой шанс



Борьба за попадание в Лигу Чемпионов на таком позднем этапе сезона для "Вест Хэма" — почти подвиг, учитывая также все обстоятельства. Дэвид Мойес продолжает терять ключевых футболистов, и в матче с "Эвертоном" остался без последнего центрхава в пару к Томашу Соучеку, когда травму получил Мануэль Лансини. После перерыва вылетел еще и Аарон Крессуэлл, лучший ассистент команды в сезоне.



Главной проблемой "Вест Хэма", правда, стал сам "Эвертон". Команда Карло Анчелотти на Лигу Чемпионов всерьез уже не претендует, но испортить жизнь сопернику ей удалось. "Ириски" забили первыми, после чего выдали прекрасное оборонительное выступление. "Эвертон" бы с легкостью попал в четверку, играй он каждую неделю на выезде и против номинальных фаворитов.



Для "Вест Хэма" это был упущенный шанс. Поражение "Лестера" открывало шанс сократить отрыв до двух очков, имея самый простой календарь на финише. Матч с "Эвертоном" изначально выглядел главным испытанием для лондонцев. Не справившись с ним, "Вест Хэм" сохраняет лишь формальные шансы попасть в четверку.



"Вест Бромвич" официально вылетает



Это был вопрос времени, но у "Вест Бромвича" все равно есть поводы сожалеть. Команда преобразилась в феврале и в последнюю пару месяцев выглядела крепким середняком Премьер-Лиги. На этом отрезке был эффектный разгром "Челси", но в большинстве других встреч "Вест Бромвич" не пользовался тем, что у него получалось по игре. Слабая реализация моментов не позволила команде Сэма Эллардайса совершить самый невероятный камбек в истории.



Вместо этого "Вест Бромвич" потерпел уже пятый вылет из Премьер-Лиги, который стал первым для их менеджера. Официально он был оформлен в воскресенье на поле "Арсенала", где "дрозды" уступили из-за двух великолепных голов Пепе и Виллиана. За них в этот вечер вступился Матеус Перрейра, но усилий талантливого бразильца оказалось мало. Большой разрыв в индивидуальном уровне между Перрейрой и его партнерами по атаке — одна из причин этого раннего вылета. Когда надежды на спасение ушли, Эллардайс надеялся хотя бы на борьбу до предпоследнего тура.



"Фулхэм" тоже возвращается назад



Вся интрига в борьбе за выживание ушла за три тура до конца. В понедельник "Фулхэм" последовал за "Вест Бромвичем", уступив на своем поле "Бернли". Это был последний шанс для лондонцев: победить команду Шона Дайча в очной встрече, сократить отставание от нее до шести очков и сохранить хотя бы теоретические шансы.



"Бернли" — команда, которая всегда добивается своего в определяющий момент, чего не сказать о "Фулхэме". Агрессивный футбол гостей выбил команду Паркера из колеи в первом тайме, когда у лондонцев не возникло даже иллюзии контроля. Два гола от Эшли Вествуда и Криса Вуда закрыли вопрос еще до перерыва. "Фулхэм" прибавил во втором тайме, создал пару полумоментов, но этого снова было мало. Проблемы с созданием настоящих шансов — причина неудач "Фулхэма". Создавать их в игре с очень мотивированным "Бернли" тем более сложно.



В Чемпионшип возвращаются две команды, вышедшие в прошлом сезоне. Для "Фулхэма" и Скотта Паркера это второй вылет за три года, но при этом статус молодого менеджера команды в процессе только вырос.



Иван Громиков специально для FAPL.ru