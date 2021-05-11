Сульшер надеется, что фанаты позволят МЮ провести матч против "Ливерпуля"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал фанатов своего клуба позволить провести матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Напомним, изначально "Юнайтед" должен был сыграть против "Ливерпуля" 2 мая, однако этот матч был отложен из-за массовой акции протеста, обернувшейся вторжением фанатов на "Олд Траффорд".
Этот отложенный матч теперь состоится в четверг, 13 мая, и фанаты "Юнайтед" вновь планируют выйти к стадиону, чтобы выразить свое несогласие с владельцами клуба Глэйзерами. Сульшер надеется, что эта акция будет мирной.
"Мы принимаем необходимые меры безопасности, и я надеюсь, мы сможем сдержать протесты, если протесты будут. Надеюсь, мы лишь услышим громкие голоса,и обойдется без жестокости".
"Мы хотим, чтобы вы были услышаны, но мы также хотим сыграть матч. Мы играем против "Ливерпуля", и мы, конечно, хотим победить "Ливерпуль". Мы сделаем все возможное на поле, чтобы нашим фанатам было, что отпраздновать", — цитирует Сульшера ESPN.
11.05.2021 09:00
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Последние комментарии:
понятно же, что это портовые обрыганы в форме мю будут протестовать и срывать матч, что манка влепили техническое поражение
у портовых шлюх вообще уже ни чего святого не осталось, раз они уже готовы в форму извечного соперника своего нарядится
фу 6ля, какие они мерзкие
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если и сейчас сорвут, то это ТП точно будет!
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влепить технарь и всё
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Не понимаю наших деревенских ребят из МЮ, зачем они высказывают свое недовольство Глейзером??? Они виноваты что мы про$рали больше миллиарда долларов после ухода Сафа на всяких днищ? Ну и плюс сам клуб имеет тряпочный характер, поэтому более менее перспективные игроки валят и сами просят трансфер в другой клуб...
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