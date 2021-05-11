Сульшер надеется, что фанаты позволят МЮ провести матч против "Ливерпуля"

Фанаты Манчестер Юнайтед Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал фанатов своего клуба позволить провести матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, изначально "Юнайтед" должен был сыграть против "Ливерпуля" 2 мая, однако этот матч был отложен из-за массовой акции протеста, обернувшейся вторжением фанатов на "Олд Траффорд".

Этот отложенный матч теперь состоится в четверг, 13 мая, и фанаты "Юнайтед" вновь планируют выйти к стадиону, чтобы выразить свое несогласие с владельцами клуба Глэйзерами. Сульшер надеется, что эта акция будет мирной.

"Мы принимаем необходимые меры безопасности, и я надеюсь, мы сможем сдержать протесты, если протесты будут. Надеюсь, мы лишь услышим громкие голоса,и обойдется без жестокости".

"Мы хотим, чтобы вы были услышаны, но мы также хотим сыграть матч. Мы играем против "Ливерпуля", и мы, конечно, хотим победить "Ливерпуль". Мы сделаем все возможное на поле, чтобы нашим фанатам было, что отпраздновать", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки болельщики, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 09:00

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  1. j-silver 11.05.2021 09:55 # j-silver
    понятно же, что это портовые обрыганы в форме мю будут протестовать и срывать матч, что манка влепили техническое поражение
    у портовых шлюх вообще уже ни чего святого не осталось, раз они уже готовы в форму извечного соперника своего нарядится
    фу 6ля, какие они мерзкие

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  2. scauzer11 11.05.2021 09:42 # scauzer11
    если и сейчас сорвут, то это ТП точно будет!

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  3. alexander-arnold 11.05.2021 09:37 # alexander-arnold
    влепить технарь и всё

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  4. umoraaa 11.05.2021 09:27 # umoraaa
    Не понимаю наших деревенских ребят из МЮ, зачем они высказывают свое недовольство Глейзером??? Они виноваты что мы про$рали больше миллиарда долларов после ухода Сафа на всяких днищ? Ну и плюс сам клуб имеет тряпочный характер, поэтому более менее перспективные игроки валят и сами просят трансфер в другой клуб...

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