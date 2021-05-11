Сульшер надеется, что фанаты позволят МЮ провести матч против "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал фанатов своего клуба позволить провести матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, изначально "Юнайтед" должен был сыграть против "Ливерпуля" 2 мая, однако этот матч был отложен из-за массовой акции протеста, обернувшейся вторжением фанатов на "Олд Траффорд".



Этот отложенный матч теперь состоится в четверг, 13 мая, и фанаты "Юнайтед" вновь планируют выйти к стадиону, чтобы выразить свое несогласие с владельцами клуба Глэйзерами. Сульшер надеется, что эта акция будет мирной.



"Мы принимаем необходимые меры безопасности, и я надеюсь, мы сможем сдержать протесты, если протесты будут. Надеюсь, мы лишь услышим громкие голоса,и обойдется без жестокости".



"Мы хотим, чтобы вы были услышаны, но мы также хотим сыграть матч. Мы играем против "Ливерпуля", и мы, конечно, хотим победить "Ливерпуль". Мы сделаем все возможное на поле, чтобы нашим фанатам было, что отпраздновать", — цитирует Сульшера ESPN.