Названы шесть игроков, которых "Арсенал" готов продать

"Арсенал" надеется выручить более 60 миллионов фунтов за счет продажи игроков, от которых главный тренер Микель Артета готов отказаться.

Вылетев с полуфинальной стадии Лиги Европы, "Арсенал" лишился возможности выиграть трофей и вернуться в Лигу Чемпионов. "Канониры" вообще рискуют не попасть в еврокубки на будущий сезон, что стало бы сокрушительным ударом по клубным финансам, и так пострадавшим из-за пандемии коронавируса.



В сложившейся ситуации "Арсенал" вынужден проявить изобретательность и найти дополнительные источники финансирования. Поэтому "канониры" устраивают распродажу.



Как сообщает Football.London, в числе игроков, которые будут доступны для трансфера грядущим летом, значатся голкипер Бернд Лено, защитники Эктор Беллерин с Сеадом Колашинацом, полузащитники Лукас Торрейра, Маттео Гендузи и Эйнсли Мэйтланд-Найлс.



При этом защитник Давид Луис может покинуть "Арсенал" свободным агентом, а с нападающим Александром Лакасеттом, чей контракт истекает через год, "канониры" сперва планируют провести переговоры.