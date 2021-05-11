МЮ и "Ливерпуль" договариваются о двух товарищеских матчах

"Манчестер Юнайтед" планирует сыграть два товарищеских матча с "Ливерпулем" во время предсезонного периода.

Сложная обстановка в мире с коронавирусом не позволяет грандам Премьер-Лиги планировать предсезонные турне так, как они привыкли годами.



На сей раз, скорее, речь будет идти об отдельных выставочных матчах, которые команды будут играть дома и иногда за рубежом.



По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" уже ведет переговоры со своим главным союзником по развалившемуся проекту Европейской Суперлиги "Ливерпулем" о том, чтобы грядущим летом сыграть по разу на "Олд Траффорд" и на "Энфилде".



Отметим, что за последние семь лет "Юнайтед" и "Ливерпуль" дважды встречались в рамках предсезонных периодов, оба раза — в США. В 2014 "красные" дьяволы" одержали победу 3:1 в Майами, а в 2018 уступили 4:1 в Мичигане.



Помимо этих двух матчей, "Юнайтед" также планирует посетить Скандинавию и Мальту грядущим летом, но дальше Европы едва ли отправится.