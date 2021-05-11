Светская хроника за вторник
Джейдон Санчо хочет вернуться в Англию. Эдуардо Камавинга не интересен "Арсеналу". Харри Магуайр не сыграет в остатке сезона Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Барселона" нацелена на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, а в качестве альтернативы рассматривает Серхио Агуэро из "Манчестер Сити". (Mudo Deportivo)
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо хочет вернуться в Англию. (Bild)
"Манчестер Юнайтед" больше не рассматривает Санчо в качестве своей приоритетной цели из-за прогресса Мейсона Гринвуда. (Manchester Evening News)
Ведущий скаут "Юнайтед" Джим Лоулор просматривал нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в минувший уикенд. (Football Insider)
Вундеркинд "Ренна" Эдуардо Камавинга не интересен "Арсеналу". (Football.London)
По другой версии Камавинга является целью номер один для "Арсенала" на лето. (Le 10 Sport)
"Арсенал" сохраняет интерес к полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Денису Закариа. (90min)
"Тоттенхэм" планирует продать защитника Давинсона Санчеса. (Football Insider)
"Лестер" начал переговоры о покупке полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре за 21 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Уотфорд" проявляют интерес к бывшему вингеру "Челси" Гаэлю Какута, который принадлежит "Лансу". (Daily Mail)
"Вулверхэмптон" и "Уотфорд" хотят нападающего "Вест Бромвича" Мбайе Дианье. (Football Insider)
Другое
Крис Уайлдер входит в шорт-лист "Вест Бромвича" на замену своему главному тренеру Сэму Эллардайсу. (Sky Sports)
Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр, вероятно, пропустит четыре оставшихся матча Премьер-Лиги, но вернется к финалу Лиги Европы. (The Sun)
"Дерби" все еще может вылететь из Чемпионшипа, если Футбольная Лига накажет "баранов" снятием очков за нарушение правил ФФП. (The Times)
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон в третий раз стал отцом. (Liverpool Echo)
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен и его подружка объявили, что ждут первенца. (Daily Mirror)
11.05.2021 06:00
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Последние комментарии:
Продать Суареза и купить Агуеро - master and commander
Юнайтед такие слоупоки, что наконец-то решили "просмотреть" Кейна, огонь просто
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Новости слабенькие какие то. Видно это межсезонье тоже без громких трансферов будет.
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Уже май месяц в середине, а чемпиона нового все нет.
Картонный Сезон, просто Картонный Чемпион
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