Светская хроника за вторник

Светская хроника Джейдон Санчо хочет вернуться в Англию. Эдуардо Камавинга не интересен "Арсеналу". Харри Магуайр не сыграет в остатке сезона Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Барселона" нацелена на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, а в качестве альтернативы рассматривает Серхио Агуэро из "Манчестер Сити". (Mudo Deportivo)

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо хочет вернуться в Англию. (Bild)

"Манчестер Юнайтед" больше не рассматривает Санчо в качестве своей приоритетной цели из-за прогресса Мейсона Гринвуда. (Manchester Evening News)

Ведущий скаут "Юнайтед" Джим Лоулор просматривал нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в минувший уикенд. (Football Insider)

Вундеркинд "Ренна" Эдуардо Камавинга не интересен "Арсеналу". (Football.London)

По другой версии Камавинга является целью номер один для "Арсенала" на лето. (Le 10 Sport)

"Арсенал" сохраняет интерес к полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Денису Закариа. (90min)

"Тоттенхэм" планирует продать защитника Давинсона Санчеса. (Football Insider)

"Лестер" начал переговоры о покупке полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре за 21 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Уотфорд" проявляют интерес к бывшему вингеру "Челси" Гаэлю Какута, который принадлежит "Лансу". (Daily Mail)

"Вулверхэмптон" и "Уотфорд" хотят нападающего "Вест Бромвича" Мбайе Дианье. (Football Insider)

Другое

Крис Уайлдер входит в шорт-лист "Вест Бромвича" на замену своему главному тренеру Сэму Эллардайсу. (Sky Sports)

Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр, вероятно, пропустит четыре оставшихся матча Премьер-Лиги, но вернется к финалу Лиги Европы. (The Sun)

"Дерби" все еще может вылететь из Чемпионшипа, если Футбольная Лига накажет "баранов" снятием очков за нарушение правил ФФП. (The Times)

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон в третий раз стал отцом. (Liverpool Echo)

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен и его подружка объявили, что ждут первенца. (Daily Mirror)


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Автор mihajlo   

Дата 11.05.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 11.05.2021 08:00 # vyrentz
    Продать Суареза и купить Агуеро - master and commander

    Юнайтед такие слоупоки, что наконец-то решили "просмотреть" Кейна, огонь просто

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  2. rentv 11.05.2021 07:32 # rentv
    Новости слабенькие какие то. Видно это межсезонье тоже без громких трансферов будет.

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  3. alexander-arnold 11.05.2021 06:43 # alexander-arnold
    Уже май месяц в середине, а чемпиона нового все нет.

    Картонный Сезон, просто Картонный Чемпион

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