"Фулхэм" покинул Премьер-Лигу

Проиграв "Бернли" со счетом 0:2, "Фулхэм" присоединился к компании вылетевших из Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Бромвича".

На момент начала этого матча "бордовые" были ближайшей командой, которую "дачники" все еще могли настичь, пускай и чисто математически.



Однако пропустив голы от Эшли Вествуда и Криса Вуда в концовке первого тайма, "Фулхэм" потерпел поражение, которое лишило команду Скотта Паркера последних шансов на спасение.



Таким образом, "Фулхэм" возвращается в Чемпионшип после всего одного сезона в элите.



"Фулхэм" — "Бернли". Отчет о матче