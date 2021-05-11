"Фулхэм" покинул Премьер-Лигу
Проиграв "Бернли" со счетом 0:2, "Фулхэм" присоединился к компании вылетевших из Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Бромвича".
На момент начала этого матча "бордовые" были ближайшей командой, которую "дачники" все еще могли настичь, пускай и чисто математически.
Однако пропустив голы от Эшли Вествуда и Криса Вуда в концовке первого тайма, "Фулхэм" потерпел поражение, которое лишило команду Скотта Паркера последних шансов на спасение.
Таким образом, "Фулхэм" возвращается в Чемпионшип после всего одного сезона в элите.
"Фулхэм" — "Бернли". Отчет о матче
11.05.2021 00:10
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