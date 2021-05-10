Невилл уверен, что ни Кейна, ни Холанда не будет в "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Манчестер Юнайтед" не будет покупать Харри Кейна из "Тоттенхэма" или Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Ранее в понедельник "Юнайтед" объявил о продлении контракта с Эдинсоном Кавани. Невилл ожидает, что именно уругвайский ветеран будет основным форвардом "красных дьяволов" в следующем сезоне, а юный Мейсон Гринвуд будет его страховать.



По мнению Гари, вместо покупки нападающего "Юнайтед" стоит сосредоточиться на приглашении Джейдона Санчо, одноклубника Холанда, на роль правого вингера.



"Думаю, если посмотреть на их политику в последние два года при Оле, то я не думаю, что они купят еще одного нападающего. У меня нет инсайдов, это лишь мое предположение".



"Они отчаянно пытались заполучить Санчо прошлым летом, и если им удастся сделать это на сей раз, заплатив вдвое меньше, то это будет гораздо умнее, чем купить нападающего".



"Если "Манчестер Юнайтед" собирается купить не только Санчо, но Харри Кейна, то где будет играть Кавани? Сможет ли Гринвуд развиваться? Где будет место Поля Погба?"



"Думаю, Гринвуд станет запасным вариантом с приходом Санчо. Впереди у них будут Кавани и Гринвуд, слева — Рэшфорд и Мартиаль. Погба тоже может сыграть слева, а также в центре полузащиты".



"Я не думаю, что покупка Кейна или Холанда вписывается в стратегию "Манчестер Юнайтед" последних лет. Думаю, они ограничатся Санчо", — сообщил Невилл в эфире.