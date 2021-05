В топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира — пять из Премьер-Лиги

Пять представителей Премьер-Лиги были названы в топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира.

В составленный Forbes рейтинг вошли "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал", но все они оказались за пределами первой десятки, где футбол представлен только "Барселоной", "Реалом" и "Баварией".



Относительно 2020 года "красные дьяволы" опустились на одну строчку, но четыре других клуба Премьер-Лиги улучшили свои позиции, причем "горожане" — сразу на 21 строчку. А лидерство шестой год подряд удерживает "Даллас Ковбойс" из американского футбола.



Топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира в 2021 году



1. Dallas Cowboys (NFL, $5.7b)

2. New York Yankees (MLB, $5.25b)

3. New York Knicks (NBA, $5b)

4. Barcelona (La Liga, $4.76b)

5. Real Madrid (La Liga, $4.75)

6. Golden State Warriors (NBA, $4.7b)

7. Los Angeles Lakers (NBA, $4.6b)

8. New England Patriots (NFL, $4.4b)

9. New York Giants (NFL, $4.3b)

10. Bayern Munich (Bundesliga, $4.21b)

11. Manchester United (Premier League, $4.2b)

12. Liverpool (Premier League, $4.1b)

13. Los Angeles Rams (NFL, $4b)

14. Manchester City (Premier League, $4b)

15. San Francisco 49ers (NFL, $3.8b)

16. Los Angeles Dodgers (MLB, $3.57b)

17. New York Jets (NFL, $3.55b)

18. Chicago Bears (NFL, $3.53b)

19. Washington Football Team (NFL, $3.5b)

20. Boston Red Sox (MLB, $3.47b)

21. Philadelphia Eagles (NFL, $3.4b)

22. Chicago Cubs (MLB, $3.36b)

23. Houston Texans (NFL, $3.3b)

24. Chicago Bulls (NBA, $3.3b)

25. Denver Broncos (NFL, $3.2)

26. Boston Celtics (NBA, $3.2b)

27. Chelsea (Premier League, $3.2b)

28. San Francisco Giants (MLB, $3.18b)

20. Las Vegas Raiders (NFL, $3.1b)

30. Seattle Seahawks (NFL, $3.08b)

31. Green Bay Packers (NFL, $3.05b)

32. Pittsburgh Steelers (NFL, $3b)

33. Baltimore Ravens (NFL, $2.98b)

34. Minnesota Vikings (NFL, $2.95b)

35. Miami Dolphins (NFL, $2.9b)

36. Atlanta Falcons (NFL, $2.88b)

37. Indianapolis Colts (NFL, $2.85b)

38. Arsenal (Premier League, $2.8b)

39. Los Angeles Clippers (NBA, $2.75b)

40. Brooklyn Nets (NBA, $2.65b)

41. Los Angeles Chargers (NFL, $2.6b)

42. Carolina Panthers (NFL, $2.55b)

43. Kansas City Chiefs (NFL, $2.5b)

44. Houston Rockets (NBA, $2.5b)

45. Paris Saint-Germain (Ligue 1, $2.5b)

46. New Orleans Saints (NFL, $2.48b)

47. Jacksonville Jaguars (NFL, $2.45b)

48. New York Mets (MLB, $2.45b)

49. Dallas Mavericks (NBA, $2.45b)

50. Cleveland Browns (NFL, $2.35b)