Борис Джонсон подтвердил открытие стадионов с 17 мая

Болельщики Лестера Премьер-министр Британии Борис Джонсон подтвердил, что план во возвращению зрителей на стадионы остается в силе.

Еще в феврале Джонсон представил план по поэтапному снятию коронавирусных ограничений в стране. Тогда было обещано, что спортивные мероприятия, проводимые на открытом воздухе, смогут принимать зрителей в ограниченном количестве с 17 мая.

"Мы ограниченно открываем турникеты к нашим спортивным стадионам", — подтвердил Джонсон в понедельник.

Таким образом, при зрителях будут сыграны матчи предпоследнего (18-19 мая) и последнего (23 мая) туров Премьер-Лиги. На каждую игру будут допущены не более 10,000 человек, причем без выездных фанатов.

Добавим, последний раз команды Премьер-Лиги играли при заполненных стадионах еще в марте 2020. В декабре отдельные представители высшего английского дивизиона — в зависимости от ситуации с COVID-19 по регионам — смогли пускать по 2,000 на игру, но затем были введены новые ограничения.


Метки болельщики, Джонсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2021 21:00

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  1. cheburek-from-kz 10.05.2021 21:09 # cheburek-from-kz
    Получается портовые унтременши будут единственными за сотни лет, кому вручали кубок на пустом стадионе, даже уборщиков и то выгнали.

    (ответить)

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