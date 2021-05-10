Борис Джонсон подтвердил открытие стадионов с 17 мая

Премьер-министр Британии Борис Джонсон подтвердил, что план во возвращению зрителей на стадионы остается в силе.

Еще в феврале Джонсон представил план по поэтапному снятию коронавирусных ограничений в стране. Тогда было обещано, что спортивные мероприятия, проводимые на открытом воздухе, смогут принимать зрителей в ограниченном количестве с 17 мая.



"Мы ограниченно открываем турникеты к нашим спортивным стадионам", — подтвердил Джонсон в понедельник.



Таким образом, при зрителях будут сыграны матчи предпоследнего (18-19 мая) и последнего (23 мая) туров Премьер-Лиги. На каждую игру будут допущены не более 10,000 человек, причем без выездных фанатов.



Добавим, последний раз команды Премьер-Лиги играли при заполненных стадионах еще в марте 2020. В декабре отдельные представители высшего английского дивизиона — в зависимости от ситуации с COVID-19 по регионам — смогли пускать по 2,000 на игру, но затем были введены новые ограничения.