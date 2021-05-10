Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне или Лиссабоне
Финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" 29 мая будет сыгран в Лондоне или Лиссабоне.
УЕФА был вынужден задуматься о переносе финала Лиги Чемпионов из Стамбула после того, как Великобритания включила Турцию в "красный список" стран с наивысшей угрозой коронавируса.
В случае поездки в Стамбул обеим командам и их болельщикам, которых УЕФА планирует пустить на финальный матч в ограниченном количестве, пришлось бы сесть на 10-дневный карантин в отеле по возвращении.
Как сообщает ESPN, УЕФА продолжает переговоры с британским правительством и FA, параллельно прорабатывая запасной вариант с Португалией, которая в свою очередь значится в "зеленом списке".
Ожидается, что окончательный выбор между Лондоном и Лиссабоном будет сделано в ближайшие 24 часа. Если УЕФА предпочтет "Уэмбли", то ограничение на количество зрителей может быть увеличено до 25,000.
10.05.2021 20:00
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Хорошо а то в террористической стране очень опасно играть
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какой лишбоа нах только лондон только вемблей
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КОРОЛИ!!!
Слава Богу, что будем играть не в проклятом Стамбуле!
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