Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне или Лиссабоне

Финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" 29 мая будет сыгран в Лондоне или Лиссабоне.

УЕФА был вынужден задуматься о переносе финала Лиги Чемпионов из Стамбула после того, как Великобритания включила Турцию в "красный список" стран с наивысшей угрозой коронавируса.



В случае поездки в Стамбул обеим командам и их болельщикам, которых УЕФА планирует пустить на финальный матч в ограниченном количестве, пришлось бы сесть на 10-дневный карантин в отеле по возвращении.



Как сообщает ESPN, УЕФА продолжает переговоры с британским правительством и FA, параллельно прорабатывая запасной вариант с Португалией, которая в свою очередь значится в "зеленом списке".



Ожидается, что окончательный выбор между Лондоном и Лиссабоном будет сделано в ближайшие 24 часа. Если УЕФА предпочтет "Уэмбли", то ограничение на количество зрителей может быть увеличено до 25,000.