Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне или Лиссабоне

Уэмбли Финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" 29 мая будет сыгран в Лондоне или Лиссабоне.

УЕФА был вынужден задуматься о переносе финала Лиги Чемпионов из Стамбула после того, как Великобритания включила Турцию в "красный список" стран с наивысшей угрозой коронавируса.

В случае поездки в Стамбул обеим командам и их болельщикам, которых УЕФА планирует пустить на финальный матч в ограниченном количестве, пришлось бы сесть на 10-дневный карантин в отеле по возвращении.

Как сообщает ESPN, УЕФА продолжает переговоры с британским правительством и FA, параллельно прорабатывая запасной вариант с Португалией, которая в свою очередь значится в "зеленом списке".

Ожидается, что окончательный выбор между Лондоном и Лиссабоном будет сделано в ближайшие 24 часа. Если УЕФА предпочтет "Уэмбли", то ограничение на количество зрителей может быть увеличено до 25,000.


Метки Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2021 20:00

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  1. svetachelsea 10.05.2021 20:52 # svetachelsea
    Хорошо а то в террористической стране очень опасно играть

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  2. mugabe 10.05.2021 20:11 # mugabe
    какой лишбоа нах только лондон только вемблей

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  3. true-manc 10.05.2021 20:02 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Слава Богу, что будем играть не в проклятом Стамбуле!

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