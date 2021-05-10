"Юнайтед" продлил контракт с Кавани

Нападающий Эдинсон Кавани согласился задержаться в "Манчестер Юнайтед" еще на сезон.

Ранее в этом сезоне, своем дебютном в Англии, Кавани всерьез помышлял о возвращении в Южную Америку грядущим летом и уже успел провести переговоры с "Бокой Хуниорс".



Однако главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру удалось уговорить Эдинсона задержаться на "Олд Траффод". Продление контракта уже подтверждено официально.



"Дьяволам" помогло то, что в концовке сезона 34-летний уругваец набрал великолепную форму, накануне против "Астон Виллы" забив свой 15-й гол за клуб — или восьмой в семи последних матчах.



"С течением сезона у меня возникла огромная привязанность к клубу и каждому, кто его представляет. Я чувствую прочную связь со своими партнерами по команде и персоналом, который трудится здесь за кулисами. Это дополнительно мотивирует меня каждый день, и я знаю, что вместе мы сможем добиться особенных вещей".



"С самого первого момента я чувствую, что тренер мне доверяет. Будучи игроком, эта вера обеспечивает тебе идеальную возможность играть в свой лучший футбол, и я хочу поблагодарить его за это".



"Я тронут тем, как сильно болельщики хотели, чтобы я остался, и я я буду выкладываться без остатка, чтобы они были счастливы и чтобы наслаждались моей игрой на поле. Мне еще не довелось сыграть перед заполненным "Олд Траффорд", и мне не терпится это сделать", — сообщил Кавани.