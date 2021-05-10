"Шеффилд Юнайтед" расследует инцидент с Макберни

Оли Макберни "Шеффилд Юнайтед" инициировал внутреннее расследование в отношении своего нападающего Оли Макберни, который избил человека на улице.

Накануне в социальных сетях было распространено видео, на котором Макберни вступает в конфликт с группой молодых людей, выбивая из рук телефон, а затем нанося удары по одному из оппонентов.

В своем официальном заявлении "клинки" сообщают, что клуб осведомлен об этом инциденте и сейчас проводит свою проверку.

Добавим, что Макберни находится вне игры с апреля, когда в матче против "Арсенала" он получил перелом стопы. В остатке сезона 24-летний шотландец уже не выйдет на поле.


Метки видео, Макберни, происшествия, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2021 18:00

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