Сульшер недоволен, что МЮ лишен возможности играть сильнейшим составом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пожаловался, что Премьер-Лига украла у него возможность подвергнуть "Манчестер Сити" давлению на финише сезона.

Лишь накануне одержав победу 1:3 над "Астон Виллой", сейчас "Юнайтед" готовится сыграть дважды в течение 50 часов — против "Лестера" во вторник и "Ливерпуля" в четверг.



Сульшер отлично понимает, что при таком невыносимом графике он будет вынужден обратиться к ротации и где-то выставить заведомо ослабленный состав, вопреки правилам Премьер-Лиги.



"Я бы хотел сказать: "Давайте сыграем сильнейшем составом во всех матчах". Но это невозможно".



"С этим сложно смириться, но если я выставлю один стартовый состав во вторник, то не смогу снова выставить его в четверг. Это невозможно — риск травм слишком велик".



"Если говорить о целостности соревнования, то не вините меня насчет изменений в составе. Это вынужденная мера. Было бы небезопасно использовать одних и тех же игроков во всех четырех оставшихся матчах, поэтому я вынужден расставлять приоритеты".



"Мы задействуем молодежь. Они тренируются с первой командой, и некоторые из них сыграют. Выйдут они на замену или в старте, зависит от того, как будут чувствовать себя игроки во вторник", — цитирует Сульшера ESPN.