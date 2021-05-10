Оуэн: "Сака был на голову сильнее всех остальных игроков "Арсенала"
Бывший игрок сборной Англии Майкл Оуэн выразил восхищение игрой Букайо Сака в матче против "Вест Бромвича".
Из-за кадровых проблем своей команды Сака пришлось опуститься на позицию левого защитника в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" (3:1).
Но Букайо не только отлично справился со своими оборонительными обязанностями, но и регулярно поддерживал атаку, сделав результативную передачу на Эмиля Смит-Роу. Своей игрой 19-летний англичанин произвел сильное впечатление на Оуэна.
"Он был превосходен. Он разрывал чужую оборону. Его движения были великолепны. Он был так напорист, он постоянно врывался в свободные зоны и раздавал передачи".
"Он был на голову сильнее всех остальных игроков "Арсенала", — сообщил Оуэн BT Sport.
10.05.2021 16:00
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В идеале Сака нужно переходить в центр полузащиты. Он в некоторых компонентах очень напоминает Яя Туре. Думаю, там он смог бы приносить больше пользы.
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