Оуэн: "Сака был на голову сильнее всех остальных игроков "Арсенала"

Бывший игрок сборной Англии Майкл Оуэн выразил восхищение игрой Букайо Сака в матче против "Вест Бромвича".

Из-за кадровых проблем своей команды Сака пришлось опуститься на позицию левого защитника в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" (3:1).



Но Букайо не только отлично справился со своими оборонительными обязанностями, но и регулярно поддерживал атаку, сделав результативную передачу на Эмиля Смит-Роу. Своей игрой 19-летний англичанин произвел сильное впечатление на Оуэна.



"Он был превосходен. Он разрывал чужую оборону. Его движения были великолепны. Он был так напорист, он постоянно врывался в свободные зоны и раздавал передачи".



"Он был на голову сильнее всех остальных игроков "Арсенала", — сообщил Оуэн BT Sport.