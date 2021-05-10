"Вест Хэм" надеется арендовать Абрахэма

"Вест Хэм" все еще надеется заполучить нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма, но лишь в аренду.

Ранее в мае главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что его клуб не будет платить 40 миллионов фунтов за Абрахэма, даже если тот будет доступен для трансфера.



Однако The Athletic стало известно от своих источников, что "молотобойцы" не выходят из борьбы за Тэмми, который также интересен "Астон Вилле", "Лестеру" и "Ньюкасл".



"Вест Хэм" надеется, что никто из заинтересованных клубов не сможет позволить себе постоянный трансфер Абрахэма, и 23-летний англичанин уйдет со "Стэмфорд Бридж" лишь в аренду.



Добавим, Абрахэм забил 12 голов в 32 матчах этого сезона за "Челси" во всех соревнованиях, но после назначения Томаса Тухеля главным тренером "синих" перестал проходить в стартовый состав.