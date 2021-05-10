"Ливерпуль" заинтересован в Бэмфорде
"Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего "Лидса" Патрика Бэмфорда.
Как и "Лидс" в целом, Бэмфорд великолепен в этом сезоне — первом для клуба с "Элланд Роуд" после возвращения в Премьер-Лигу.
Патрик забил 15 голов в 35 матчах Премьер-Лиги, а также отдал семь результативных передач, что помогает команде Марсело Бьелсы держаться в верхней половине таблицы.
Как утверждает The Athletic, своей игрой 27-летний англичанин привлек внимание "Ливерпуля", который задумывается об обновлении своей линии нападения.
"Красные" надеялись воспользоваться тем, что контракт Бэмфорда истекает уже в следующем году, однако здесь возникла загвоздка — по информации издания, Патрик еще прошлым летом тайно продлил свой трудовой договор до июня 2023.
Продление контракта полностью не исключает продажу Бэмфорда, но определенную увеличивает потенциальную компенсацию "Лидса" за своего бомбардира.
10.05.2021 13:00
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Глупая скаузерская затея. Бэмфорду нет смысла менять мощный и многообещающий Лидс на бесперспективный середняк, вошедший в глубокое пике. К тому же для амбициозного игрока важно находиться под руководством сильного специалиста, так что вряд ли Патрик уйдёт от опытного мастера Бьелсы к какому-то распиаренному чудаку, ничего не выигравшему в Англии за 6 лет тренерской карьеры.
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