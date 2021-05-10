"Ливерпуль" заинтересован в Бэмфорде

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего "Лидса" Патрика Бэмфорда.

Как и "Лидс" в целом, Бэмфорд великолепен в этом сезоне — первом для клуба с "Элланд Роуд" после возвращения в Премьер-Лигу.



Патрик забил 15 голов в 35 матчах Премьер-Лиги, а также отдал семь результативных передач, что помогает команде Марсело Бьелсы держаться в верхней половине таблицы.



Как утверждает The Athletic, своей игрой 27-летний англичанин привлек внимание "Ливерпуля", который задумывается об обновлении своей линии нападения.



"Красные" надеялись воспользоваться тем, что контракт Бэмфорда истекает уже в следующем году, однако здесь возникла загвоздка — по информации издания, Патрик еще прошлым летом тайно продлил свой трудовой договор до июня 2023.



Продление контракта полностью не исключает продажу Бэмфорда, но определенную увеличивает потенциальную компенсацию "Лидса" за своего бомбардира.