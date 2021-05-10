Тренер "Милана" подтвердил желание выкупить Томори

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подтвердил свое желание выкупить защитника Фикайо Томори у "Челси".

Напомним, Томори проводит вторую половину этого сезона в "Милане" на правах аренды, причем "россонери" принадлежит опция выкупа Фикайо за 25 миллионов фунтов.



Накануне Томори открыл счет своим голам за "Милан", поспособствовав победе 0:3 над "Ювентусом". Фикайо стал первым со времен Дэвида Бекхэма в январе 2009 англичанином, отличившимся в Серии А.



После победы, которая позволила "Милану" укрепиться в топ-4 итальянского первенства, Пиоли рассказал о своих намерениях в отношении 23-летнего Томори.



"Мы хотим выкупить Томори у "Челси". У нас четкие намерения, и сам Фикайо хочет того же. Давайте посмотрим, что случится в конце сезона", — цитирует Пиоли Daily Mail.