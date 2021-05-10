Ван Дейк получит возможность завершить карьеру в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" предложит Виргилу Ван Дейку новый контракт, который позволит голландскому защитнику провести остаток своей карьеры в мерсисайдском клубе.
"Ливерпулю" чрезвычайно не хватает Ван Дейка, который находится вне игры с середины октября, когда он получил тяжелейшую травму колена.
Сейчас реабилитация Виргила находится в завершающей стадии, и вице-капитан "красных" стоит перед дилеммой, ехать ли на Чемпионат Европы.
Тем временем, как утверждает Daily Mirror, "Ливерпуль" собирается продлить сотрудничество с Ван Дейком, чей действующий контракт истекает в 2023 году.
Заключив новую сделку, Виргил сможет увеличить свою зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю и провести оставшиеся годы карьеры на "Энфилде".
10.05.2021 11:00
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успешного завершения.
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Плохая форма Салаха, и травма ВВД как итог физручок Клопп уже в середине таблицы. Напоминает мне Зидана, тот также выезжал за счет Криштианки а после его ухода и сам свалил понимая что больше никакого ЛЧ и близко не будет.
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Великий
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Никто уже не помнит, что это за черномазая проститутка в лифчике на фото. Разумеется, она завершит карьеру в ливерпулском борделе, потому что никуда больше такую потасканную бабу не возьмут. А что касается футбольных качеств этой кучерявой шмары, то после божественной травмы от красавчика Пикфорда можно навсегда забыть о данной колбасной истеричке. К тому же наш Рубенч Диаш показал в текущем сезоне, как должен играть первоклассный центральный защитник нового поколения. Всем скузнявым Вирджиниям даже на пике подобная игра и не снилась, - Ван Дейку до такого высокого уровня теперь как до луны.
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Кто это?
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