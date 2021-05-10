Ван Дейк получит возможность завершить карьеру в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" предложит Виргилу Ван Дейку новый контракт, который позволит голландскому защитнику провести остаток своей карьеры в мерсисайдском клубе.

"Ливерпулю" чрезвычайно не хватает Ван Дейка, который находится вне игры с середины октября, когда он получил тяжелейшую травму колена.



Сейчас реабилитация Виргила находится в завершающей стадии, и вице-капитан "красных" стоит перед дилеммой, ехать ли на Чемпионат Европы.



Тем временем, как утверждает Daily Mirror, "Ливерпуль" собирается продлить сотрудничество с Ван Дейком, чей действующий контракт истекает в 2023 году.



Заключив новую сделку, Виргил сможет увеличить свою зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю и провести оставшиеся годы карьеры на "Энфилде".