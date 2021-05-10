Ван Дейк получит возможность завершить карьеру в "Ливерпуле"

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" предложит Виргилу Ван Дейку новый контракт, который позволит голландскому защитнику провести остаток своей карьеры в мерсисайдском клубе.

"Ливерпулю" чрезвычайно не хватает Ван Дейка, который находится вне игры с середины октября, когда он получил тяжелейшую травму колена.

Сейчас реабилитация Виргила находится в завершающей стадии, и вице-капитан "красных" стоит перед дилеммой, ехать ли на Чемпионат Европы.

Тем временем, как утверждает Daily Mirror, "Ливерпуль" собирается продлить сотрудничество с Ван Дейком, чей действующий контракт истекает в 2023 году.

Заключив новую сделку, Виргил сможет увеличить свою зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю и провести оставшиеся годы карьеры на "Энфилде".


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2021 11:00

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  1. manutd-20champ 10.05.2021 12:04 # manutd-20champ
    успешного завершения.

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  2. umoraaa 10.05.2021 11:31 # umoraaa
    Плохая форма Салаха, и травма ВВД как итог физручок Клопп уже в середине таблицы. Напоминает мне Зидана, тот также выезжал за счет Криштианки а после его ухода и сам свалил понимая что больше никакого ЛЧ и близко не будет.

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  3. alexander-arnold 10.05.2021 11:30 # alexander-arnold
    Великий

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  4. true-manc 10.05.2021 11:19 # true-manc
    Никто уже не помнит, что это за черномазая проститутка в лифчике на фото. Разумеется, она завершит карьеру в ливерпулском борделе, потому что никуда больше такую потасканную бабу не возьмут. А что касается футбольных качеств этой кучерявой шмары, то после божественной травмы от красавчика Пикфорда можно навсегда забыть о данной колбасной истеричке. К тому же наш Рубенч Диаш показал в текущем сезоне, как должен играть первоклассный центральный защитник нового поколения. Всем скузнявым Вирджиниям даже на пике подобная игра и не снилась, - Ван Дейку до такого высокого уровня теперь как до луны.Пользователь получил предупреждение

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  5. jirrort 10.05.2021 11:00 # jirrort
    Кто это?

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