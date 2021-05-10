Тухель: "Еще ни одна цель не достигнута"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель напомнил своим игрокам, что те еще ничего не добились в этом сезоне.
С момента своего назначения в "Челси" Тухель просто купается в похвале. Томас вернул "синих" в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и достиг финалов Кубка Англии и Лиги Чемпионов.
Однако Тухель предупреждает, что "Челси" пока не гарантировал себе место в зоне Лиги Чемпионов и пока ничего не выиграл, поэтому команде нельзя снимать ногу с педали газа.
"Наш вызов состоит в том, чтобы продолжать движение вперед, потому что цель еще не достигнута ни в одном из соревнований. Ни в Премьер-Лиге, ни в Кубке Англии, ни в Лиге Чемпионов. Мы в процессе этого, и нам нужно продолжать работать".
"Если мы хотим хороших результатов, то только сами игроки могут обеспечить это. Они должны проявить себя, и пока что они это делают".
"Каждый матч ощущается как по-настоящему определяющий матч, потому что во всех соревнованиях нам приходится упорно сражаться ради достижения своих целей и мечтаний".
"Мне нравится, что в своих матчах мы постоянно под давлением. Команда очень впечатляющим образом проявляет себя, и мы должны продолжать в том же духе", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
10.05.2021 09:00
Просмотров: 806
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тухель реальный красавец. После увольнения Лэмпса никто в "Челси" в этом сезоне не верил. Попадание в ЛЧ было бы задачей максимум, а на текущий момент есть все шансы без проблем закрепиться в тройке и еще забрать европейскую чашку. И все эти достижения без полноценной предсезонки и трансферов под Тухеля. Мое почтение.
(ответить)
Немецкий гвоздь в лысине пепа.
(ответить)
Наш норвежский голум уже третий год у руля, последние сезоны попадает в зону ЛЧ, и манки этому довольны, тоже своего рода трофей для нас
(ответить)
U М П Е Р А Т О Р
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий