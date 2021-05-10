Тухель: "Еще ни одна цель не достигнута"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель напомнил своим игрокам, что те еще ничего не добились в этом сезоне.

С момента своего назначения в "Челси" Тухель просто купается в похвале. Томас вернул "синих" в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и достиг финалов Кубка Англии и Лиги Чемпионов.



Однако Тухель предупреждает, что "Челси" пока не гарантировал себе место в зоне Лиги Чемпионов и пока ничего не выиграл, поэтому команде нельзя снимать ногу с педали газа.



"Наш вызов состоит в том, чтобы продолжать движение вперед, потому что цель еще не достигнута ни в одном из соревнований. Ни в Премьер-Лиге, ни в Кубке Англии, ни в Лиге Чемпионов. Мы в процессе этого, и нам нужно продолжать работать".



"Если мы хотим хороших результатов, то только сами игроки могут обеспечить это. Они должны проявить себя, и пока что они это делают".



"Каждый матч ощущается как по-настоящему определяющий матч, потому что во всех соревнованиях нам приходится упорно сражаться ради достижения своих целей и мечтаний".



"Мне нравится, что в своих матчах мы постоянно под давлением. Команда очень впечатляющим образом проявляет себя, и мы должны продолжать в том же духе", — цитирует Тухеля Daily Mirror.