Сульшер намекнул, что Кавани останется в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал большой намек на то, что нападающий Эдинсон Кавани останется на следующий сезон.
Накануне Кавани забил свой 15-й гол за "Юнайтед", появившись на замену во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы".
После победы со счетом 1:3 Сульшер дал ясно понять, что ожидать продлить истекающий контракт 34-летнего уругвайца.
"Его движение и его желание забивать голы по-прежнему при нем. Маркус выполнил отличную передачу на него. Мы все еще знакомимся с Эдинсоном, и я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем использовать его еще эффективнее", — сообщил Сульшер Sky Sports.
10.05.2021 08:00
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Рано ему на пенсию в Южную Америку. Если прет игра в топ-лиге, то нафига поковать чемоданы? Век футболиста короткий, еще успеет провести время с семьей. А пока пусть приносит трофеи.
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