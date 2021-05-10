Сульшер намекнул, что Кавани останется в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал большой намек на то, что нападающий Эдинсон Кавани останется на следующий сезон.

Накануне Кавани забил свой 15-й гол за "Юнайтед", появившись на замену во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы".



После победы со счетом 1:3 Сульшер дал ясно понять, что ожидать продлить истекающий контракт 34-летнего уругвайца.



"Его движение и его желание забивать голы по-прежнему при нем. Маркус выполнил отличную передачу на него. Мы все еще знакомимся с Эдинсоном, и я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем использовать его еще эффективнее", — сообщил Сульшер Sky Sports.