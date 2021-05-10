Сульшер намекнул, что Кавани останется в "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Эдинсон Кавани Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал большой намек на то, что нападающий Эдинсон Кавани останется на следующий сезон.

Накануне Кавани забил свой 15-й гол за "Юнайтед", появившись на замену во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

После победы со счетом 1:3 Сульшер дал ясно понять, что ожидать продлить истекающий контракт 34-летнего уругвайца.

"Его движение и его желание забивать голы по-прежнему при нем. Маркус выполнил отличную передачу на него. Мы все еще знакомимся с Эдинсоном, и я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем использовать его еще эффективнее", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2021 08:00

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  1. empry 10.05.2021 08:03 # empry
    Рано ему на пенсию в Южную Америку. Если прет игра в топ-лиге, то нафига поковать чемоданы? Век футболиста короткий, еще успеет провести время с семьей. А пока пусть приносит трофеи.

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