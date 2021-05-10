Виллаш-Боаш рассказал о своих отношениях с Леви

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш рассказал, какими были его отношения с президентом "шпор" Даниэлем Леви.

Виллаш-Боаш провел на тренерском мостике "Тоттенхэма" 17 месяцев, прежде чем был уволен в декабре 2013. А в прошлом месяце Андре стал свидетелем, как Леви выгнал и его учителя Жозе Моуриньо.



Виллаш-Боаш вспоминает, что его отношения с Леви, чей стиль управления клубом он считает "экстравагантным", ухудшились в конце первого сезона.



"Мой первый год в "Тоттенхэме" прошел очень хорошо. С Даниэлем было непросто, да и я не самый простой человек, но у нас были свои взлеты и падения".



"Мы много веселились в тот первый сезон, в конце которого я ожидал, что "Тоттенхэм" продлит со мной контракт после того, как я отказал ПСЖ".



"Но мне кажется, Даниэль предпочел бы продать меня в ПСЖ тогда, потому что мои отступные составляли 50 миллионов фунтов, нежели продлевать со мной контракт. Таким образом, второй год мы начали с враждебным чувством".



"Как бы то ни было, мы находились очень, очень близко к вершине и на момент моего ухода мы имели очков больше, чем на данной стадии предыдущего сезона, когда мы в итоге набрали рекордное количество очков".



"Однако атмосфера уже не располагала к дальнейшему сотрудничеству, связь между мной, Даниэлем и Франко Бальдини было нарушена, и настало время уйти".



"Я не единственный, кто не сошелся с Леви, и это связано с экстравагантным стилем управления клубом. Мы могли наблюдать эти экстравагантные идеи в случае с провалом Суперлиги".



"Мы говорим о людях, которые являются бизнесменами и хотят управлять своими бизнесами, не считаясь с окружающими вещами. Создание Суперлиги было удивительно само по себе, но еще больше поражает тот факт, что они так быстро от всего отказались".



"Им даже не хватило духа, чтобы остаться верными своим идеям, и вот это сюрприз. Но пока клубами управляют такие экстравагантные люди, это продолжит происходить", — цитирует Виллаш-Боаша Daily Mirror.