Светская хроника за понедельник

"Челси" интересуется Харри Кейном и Мохамедом Салахом. "Ливерпуль" вступил в переговоры с Родриго Де Паулем. "Эвертон" собирается подписать сына Джейми Каррагера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Боссы "Реала" в ярости от непрофессионализма Эдена Азара и готовы продать бельгийского полузащитника за 43 миллиона фунтов. (ABC)



"Ювентус" отверг интерес "Челси" и "Барселоны" к защитнику Матейсу Де Лигту. (Tuttosport)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн попросит президента клуба Даниэля Леви выслушать предложения насчет него. (The Sun)



"Тоттенхэм" не будет рассматривать предложения по Кейну этим летом. (Evening Standard)



Кейн стал целью номер один для "Челси", который уже готовит внушительное предложение о покупке капитана сборной Англии. (Football Insider)



В шорт-лист "Челси" по укреплению нападения был добавлен Мохамед Салах из "Ливерпуля". (Bild)



ПСЖ проявляет интерес к Салаху на случай расставания с Килианом Мбаппе. (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" предпочитает купить у дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема, а не Джейдона Санчо. (Bild)



Жозе Моуриньо готов приютить полузащитника "Юнайтед" Донни Ван де Бека. (Calciomercato)



Полузащитник "Удинезе" Родриго Де Пауль — цель номер один "Ливерпуля" на замену Джорджиньо Вейналдуму. "Красные" уже разговаривают с агентом игрока Мино Райолой. (FC Inter News)



"Шеффилд Юнайтед" готов продать полузащитника Сандера Берге в "Арсенал" за 35 млн. фунтов. (Yorkshire Live)



"Штутгарт" надеется продлить аренду защитника "Арсенала" Константиноса Мавропаноса. (Kicker)



"Астон Вилла" собирается предложить 15 млн. фунтов за вингера "Бернли" Дуайта Макнила. (Football Insider)



"Вест Хэм", "Кристал Пэлас" и "Эвертон" интересуются 32-летним нападающим Марко Арнаутовичем, который в конце сезона станет свободным агентом. (Il Resto del Carlino)



Полузащитник "Фулхэма" Андре-Франк Замбо-Ангисса сталь целью для "Эвертона". (Daily Mirror)



"Эвертон" собирается подписать 18-летнего защитника "Уигана" Джеймса Каррагера, сына легенды "Ливерпуля" Джейми Каррагер. (The Times)



Другое



Маурицио Сарри может сменить Микеля Артету во главе "Арсенала". (Daily Star)



"Арсенал" не собирается увольнять Артету. (The Sun)



Экс-капитана "Арсенала" Патрика Виейра связывают с назначением главным тренером "Лиона". (L'Equipe)



Бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 5 млн. фунтов от своей деятельности на телеканалах BBC и BT Sport. (The Independent)



В честь Жозе Моуриньо, назначенного главным тренером "Ромы", в Италии назвали вид мороженного — "Special One" желтого и красного цветов. (Daily Mail)