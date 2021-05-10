Эллардайс: "Я еще не осознал это"

Наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс прокомментировал первый в своей тренерской карьере вылет из Премьер-Лиги.

Сменив Славена Билича на тренерском мостике "дроздов" в декабре, Эллардайс смог выиграть лишь четыре из 22 матчей в Премьер-Лиге, а воскресное поражение 3:1 от "Арсенала" лишило его даже математических шансов на спасение.



Эллардайс чувствует, что своей игрой его команда заслуживала большего. По мнению Сэма, "Вест Бромвич" подвели результаты матчей против своих прямых конкурентов в борьбе за выживание.



"Я еще не осознал это, но, уверен, завтра утром проснусь и осознаю ситуацию. Я глубоко расстроен, что мы больше не участвуем в борьбе".



"Я не говорю, что мы должны были избежать вылета, но мы должны были быть ближе к спасению и сохранить шансы на заключительные три матча, учитывая качество нашей игры. У нас порядок с созданием моментов, но хромает реализация".



"У нас было достаточно времени, чтобы избежать этого. Нашей настоящей проблемой стало то, что мы не обыгрывали команды из нижней шестерки. Иначе наши шансы были бы выше, а результаты против "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" стали бы бонусными очками", — сообщил Эллардайс BT Sport.