"Арсенал" проводил "Вест Бромвич" в Чемпионшип

Эмиль Смит-Роу и Букайо Сака В своем первом матче после вылета из Лиги Европы "Арсенал" одержал победу 3:1 над "Вест Бромвичем", проводив своего соперника на выход из Премьер-Лиги.

После 0:0 с "Вильярреалом" главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав сразу шесть новых игроков, включая Мохамеда Эльнени и Габриэля Мартинелли.

У "дроздов" Мэтт Филлипс и Каллум Робинсон появились вместо Дары О'Ши и Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

В начале матча предпочтительнее смотрелись гости, и для этого им даже не приходилось много владеть мячом. "Вест Бромвич" нанес несколько опасных, но неточных ударов, а на 14-й минуте Робинсон попал в перекладину.

"Арсенал" был беззуб в атаке, но только до 29-й минуты, когда Букайо Сака прострелил с левого фланга, а Эмиль Смит-Роу пробил левой ногой в касание с линии вратарской — 1:0.

Спустя всего шесть минут хозяева удвоили свое преимущество. Николя Пепе нанес роскошный обводящий удар с дальнего края штрафной площади — 2:0.

Дальше — в остатке тайма и затем уже после перерыва — "канониры" уверенно контролировали игру, а "Вест Бромвичу" просто было нечем ответить.

На 59-й минуте Сака вновь опаснейшим образом простреливал вдоль ворот, но сразу два его партнера пролетели мимо мяча.

А на 67-й минуте "дрозды" внезапно напомнили о себе. Матеус Перейра протащил мяч до подступов к штрафной, откуда нанес бильярдный удар в притирку с основанием штанги — 2:1.

Гости встрепенулись, почувствовав, что игру еще можно спасти, однако "Арсеналу" удалось выдержать это давление, а на последней минуте основного времени Виллиан ударом со штрафного поставил точку в матче — 3:1.

"Арсенал" слегка подправил впечатление о себе после вылета из Лиги Европы, этим результатом лишив "Вест Бромвич" последних шансов остаться в Премьер-Лиге.

"Арсенал" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2021 22:55

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Последние комментарии:




  1. faridmyu90 09.05.2021 23:44 # faridmyu90
    Милан красава юве оставляет без лч

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  2. thegodfather 09.05.2021 23:42 # thegodfather
    Ювентус ахахаахха

    Покетина. Ахахахахаххахаа

    Лилль с чемпиком
    Роналдо с ле.

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  3. unclearness 09.05.2021 23:42 # unclearness
    Вот ето было бы орево, если б севилья каким то чудом взяла ла лигу)

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  4. van-dijk 09.05.2021 23:32 # van-dijk
    Клуб из чемпионшипа выебал финалиста ЛЧ, вот так вот.

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  5. mata05 09.05.2021 23:30 # mata05
    Томори голь

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  6. suddenly 09.05.2021 23:28 # suddenly
    Как думаете, Ливерпуль сможет в четвёрку залететь вместо Лестера?

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  7. mata05 09.05.2021 23:28 # mata05
    Рональда в ЛЕ ухихи

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  8. acceptodessa 09.05.2021 23:27 # acceptodessa
    эту внебрачную залупу себальоса ставит в основу, из него такой распасовщик, как из говна пуля. калич одноногий. поскорее бы в реал вернули, как тот кастрат из барслеоны, который был в прошлом сезоне.

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  9. acceptodessa 09.05.2021 23:25 # acceptodessa
    не смотря на счет, игра -говно. объективно процентов 60 состава это игроки десятого места в апл. выше это уже чудо.

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  10. danny949494 09.05.2021 23:12 # danny949494
    Реал летит лол)

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  11. kukuruzzo 09.05.2021 23:03 # kukuruzzo
    Когда надо попадать по девяткам, бьют в штанги. Кода не надо - по девяткам последние обосраши исполняют. Пидорасы.

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  12. thegodfather 09.05.2021 23:03 # thegodfather
    Вухаахаах
    Пока, сэмушка.

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  13. slash-lfc 09.05.2021 23:01 # slash-lfc
    Вест Дромвич пока, скучать не будем уехехехехех

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  14. hammersmith 09.05.2021 22:56 # hammersmith
    гейский поступок.

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