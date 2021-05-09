"Арсенал" проводил "Вест Бромвич" в Чемпионшип

В своем первом матче после вылета из Лиги Европы "Арсенал" одержал победу 3:1 над "Вест Бромвичем", проводив своего соперника на выход из Премьер-Лиги.

После 0:0 с "Вильярреалом" главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав сразу шесть новых игроков, включая Мохамеда Эльнени и Габриэля Мартинелли.



У "дроздов" Мэтт Филлипс и Каллум Робинсон появились вместо Дары О'Ши и Эйнсли Мэйтланд-Найлса.



В начале матча предпочтительнее смотрелись гости, и для этого им даже не приходилось много владеть мячом. "Вест Бромвич" нанес несколько опасных, но неточных ударов, а на 14-й минуте Робинсон попал в перекладину.



"Арсенал" был беззуб в атаке, но только до 29-й минуты, когда Букайо Сака прострелил с левого фланга, а Эмиль Смит-Роу пробил левой ногой в касание с линии вратарской — 1:0.



Спустя всего шесть минут хозяева удвоили свое преимущество. Николя Пепе нанес роскошный обводящий удар с дальнего края штрафной площади — 2:0.



Дальше — в остатке тайма и затем уже после перерыва — "канониры" уверенно контролировали игру, а "Вест Бромвичу" просто было нечем ответить.



На 59-й минуте Сака вновь опаснейшим образом простреливал вдоль ворот, но сразу два его партнера пролетели мимо мяча.



А на 67-й минуте "дрозды" внезапно напомнили о себе. Матеус Перейра протащил мяч до подступов к штрафной, откуда нанес бильярдный удар в притирку с основанием штанги — 2:1.



Гости встрепенулись, почувствовав, что игру еще можно спасти, однако "Арсеналу" удалось выдержать это давление, а на последней минуте основного времени Виллиан ударом со штрафного поставил точку в матче — 3:1.



"Арсенал" слегка подправил впечатление о себе после вылета из Лиги Европы, этим результатом лишив "Вест Бромвич" последних шансов остаться в Премьер-Лиге.



"Арсенал" — "Вест Бромвич". Отчет о матче