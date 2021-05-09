"Арсенал" проводил "Вест Бромвич" в Чемпионшип
В своем первом матче после вылета из Лиги Европы "Арсенал" одержал победу 3:1 над "Вест Бромвичем", проводив своего соперника на выход из Премьер-Лиги.
После 0:0 с "Вильярреалом" главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав сразу шесть новых игроков, включая Мохамеда Эльнени и Габриэля Мартинелли.
У "дроздов" Мэтт Филлипс и Каллум Робинсон появились вместо Дары О'Ши и Эйнсли Мэйтланд-Найлса.
В начале матча предпочтительнее смотрелись гости, и для этого им даже не приходилось много владеть мячом. "Вест Бромвич" нанес несколько опасных, но неточных ударов, а на 14-й минуте Робинсон попал в перекладину.
"Арсенал" был беззуб в атаке, но только до 29-й минуты, когда Букайо Сака прострелил с левого фланга, а Эмиль Смит-Роу пробил левой ногой в касание с линии вратарской — 1:0.
Спустя всего шесть минут хозяева удвоили свое преимущество. Николя Пепе нанес роскошный обводящий удар с дальнего края штрафной площади — 2:0.
Дальше — в остатке тайма и затем уже после перерыва — "канониры" уверенно контролировали игру, а "Вест Бромвичу" просто было нечем ответить.
На 59-й минуте Сака вновь опаснейшим образом простреливал вдоль ворот, но сразу два его партнера пролетели мимо мяча.
А на 67-й минуте "дрозды" внезапно напомнили о себе. Матеус Перейра протащил мяч до подступов к штрафной, откуда нанес бильярдный удар в притирку с основанием штанги — 2:1.
Гости встрепенулись, почувствовав, что игру еще можно спасти, однако "Арсеналу" удалось выдержать это давление, а на последней минуте основного времени Виллиан ударом со штрафного поставил точку в матче — 3:1.
"Арсенал" слегка подправил впечатление о себе после вылета из Лиги Европы, этим результатом лишив "Вест Бромвич" последних шансов остаться в Премьер-Лиге.
"Арсенал" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
09.05.2021 22:55
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Милан красава юве оставляет без лч
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Ювентус ахахаахха
Покетина. Ахахахахаххахаа
Лилль с чемпиком
Роналдо с ле.
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Вот ето было бы орево, если б севилья каким то чудом взяла ла лигу)
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Клуб из чемпионшипа выебал финалиста ЛЧ, вот так вот.
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Томори голь
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Как думаете, Ливерпуль сможет в четвёрку залететь вместо Лестера?
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Рональда в ЛЕ ухихи
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эту внебрачную залупу себальоса ставит в основу, из него такой распасовщик, как из говна пуля. калич одноногий. поскорее бы в реал вернули, как тот кастрат из барслеоны, который был в прошлом сезоне.
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не смотря на счет, игра -говно. объективно процентов 60 состава это игроки десятого места в апл. выше это уже чудо.
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Реал летит лол)
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Когда надо попадать по девяткам, бьют в штанги. Кода не надо - по девяткам последние обосраши исполняют. Пидорасы.
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Вухаахаах
Пока, сэмушка.
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Вест Дромвич пока, скучать не будем уехехехехех
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гейский поступок.
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