УЕФА обсудит перенос финала Лиги Чемпионов в Лондон в понедельник

Трофей Лиги Чемпионов В понедельник УЕФА проведет переговоры с правительством Великобритании о переносе финала Лиги Чемпионов из Стамбула в Лондон.

УЕФА был вынужден задуматься о переносе финального матча между "Челси" и "Манчестер Сити" из Стамбула после решения британских властей включить Турцию в "красный список" стран из-за угрозы коронавируса.

Резиденты Британии должны пройти 10-дневный карантин по возвращении из стран "красного списка", что финалисты себе позволить не могут, учитывая близость Чемпионата Европы.

По информации Sky Sports, если решение о переносе будет принято, то вероятнее всего, что "синие" и "горожане" сыграют в Лондоне на "Уэмбли".

Добавим, что "Уэмбли" также принимал финал Лиги Чемпионов в 2011 и 2013 годах.


Метки Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. mugabe 09.05.2021 22:10 # mugabe
    Обязательно перенесут в Лондон

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  2. godlike 09.05.2021 22:02 # godlike
    бля можно стадик ттх а не уэмбли??

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