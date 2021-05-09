УЕФА обсудит перенос финала Лиги Чемпионов в Лондон в понедельник
В понедельник УЕФА проведет переговоры с правительством Великобритании о переносе финала Лиги Чемпионов из Стамбула в Лондон.
УЕФА был вынужден задуматься о переносе финального матча между "Челси" и "Манчестер Сити" из Стамбула после решения британских властей включить Турцию в "красный список" стран из-за угрозы коронавируса.
Резиденты Британии должны пройти 10-дневный карантин по возвращении из стран "красного списка", что финалисты себе позволить не могут, учитывая близость Чемпионата Европы.
По информации Sky Sports, если решение о переносе будет принято, то вероятнее всего, что "синие" и "горожане" сыграют в Лондоне на "Уэмбли".
Добавим, что "Уэмбли" также принимал финал Лиги Чемпионов в 2011 и 2013 годах.
09.05.2021 22:00
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Обязательно перенесут в Лондон
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бля можно стадик ттх а не уэмбли??
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