УЕФА обсудит перенос финала Лиги Чемпионов в Лондон в понедельник

В понедельник УЕФА проведет переговоры с правительством Великобритании о переносе финала Лиги Чемпионов из Стамбула в Лондон.

УЕФА был вынужден задуматься о переносе финального матча между "Челси" и "Манчестер Сити" из Стамбула после решения британских властей включить Турцию в "красный список" стран из-за угрозы коронавируса.



Резиденты Британии должны пройти 10-дневный карантин по возвращении из стран "красного списка", что финалисты себе позволить не могут, учитывая близость Чемпионата Европы.



По информации Sky Sports, если решение о переносе будет принято, то вероятнее всего, что "синие" и "горожане" сыграют в Лондоне на "Уэмбли".



Добавим, что "Уэмбли" также принимал финал Лиги Чемпионов в 2011 и 2013 годах.