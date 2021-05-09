Биссума попросил "Брайтон" отпустить его из клуба

Полузащитник Ив Биссума попросил "Брайтон" отпустить его на повышение после окончания этого сезона.

Несмотря на то, что угроза вылета из Премьер-Лиги до сих пор не миновала для "Брайтона", лично Биссума очень уверенно проводит этот сезон и своей игрой заинтересовал большие клубы.



По информации The Times, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" уже сделали свои запросы насчет 24-летнего малийца, в услугах которого также заинтересован "Марсель".



Биссума в свою очередь попросил "Брайтон" не блокировать его уход в большой клуб. "Чайки" открыты к расставанию со своей звездой и уже ищут другого полузащитника, но хотят получить 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Также утверждается, что скаутскую работу насчет Биссума лично ведет Юрген Клопп. Главный тренер "Ливерпуля" изучает не только игру Ива, но и его личные качества в плане соответствия раздевалке "красных".