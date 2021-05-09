"Вест Хэм" проиграл дома "Эвертону"
Потерпев домашнее поражение 0:1 от "Эвертона", "Вест Хэм" превратился в аутсайдера борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Судьбу матча на Лондонском стадионе решил единственный гол в исполнении Доминика Калверт-Левина на 24-й минуте. Нападающий "ирисок" ворвался в чужую штрафную по правому краю и пробил низом мимо голкипера — 0:1.
Как "молотобойцы" ни старались, а уйти от поражения им не удалось — хозяева даже не нанесли ни одного удара в створ.
Таким образом, "Вест Хэм" остался на пятом месте в Премьер-Лиге, но по потерянным очкам также уступает шестому "Ливерпулю".
"Вест Хэм" — "Эвертон". Отчет о матче
09.05.2021 20:30
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Минус ВХ. Либо Лестер либо колбаса.
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