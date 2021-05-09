"Вест Хэм" проиграл дома "Эвертону"

Доминик Калверт-Левин Потерпев домашнее поражение 0:1 от "Эвертона", "Вест Хэм" превратился в аутсайдера борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Судьбу матча на Лондонском стадионе решил единственный гол в исполнении Доминика Калверт-Левина на 24-й минуте. Нападающий "ирисок" ворвался в чужую штрафную по правому краю и пробил низом мимо голкипера — 0:1.

Как "молотобойцы" ни старались, а уйти от поражения им не удалось — хозяева даже не нанесли ни одного удара в створ.

Таким образом, "Вест Хэм" остался на пятом месте в Премьер-Лиге, но по потерянным очкам также уступает шестому "Ливерпулю".

"Вест Хэм" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2021 20:30

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