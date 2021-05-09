Сульшер рад, что заставляет "Сити" ждать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рад, что своей победой над "Астон Виллой" его команда отложила чемпионство "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

Волевая победа 1:3 над "Виллой" означает, что "Юнайтед" еще сохраняет шансы догнать "Сити". Пускай эти шансы исключительно математические, Сульшер все равно доволен, что заставляет соседей по Манчестеру подождать.



"Это хорошая вещь. Лучшая вещь сегодня. По крайней мере, сегодня мне не придется продираться через синюю толпу по пути домой. Мы постараемся максимально продлить это ожидание", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Также Оле Гуннар поведал о травме Харри Магуайра, который впервые с момента своего перехода в "Юнайтед" не смог провести все 90 минут матча Премьер-Лиги.



"Надеюсь, с Харри все будет в порядке, но я пока не знаю. Нам нужно обследовать его. Он может пропустить несколько недель или месяц, но мы пока не знаем. Пострадала его икра или голень. Кажется, игрок приземлился на Харри, и Харри что-то подвернул".



"У Харри хорошая физическая форма и крепкое здоровье. Но сегодня парень упал на него, и он подвернул лодыжку. Я не знаю, насколько это серьезно. Он может вернуться во вторник, а может и нет", — добавил Сульшер.



