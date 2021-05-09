Дин Смит назвал "жалким" решение о пенальти за фол на Погба

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит не согласился с назначением пенальти в ворота его команды в матче против "Манчестер Юнайтед".

Открыв счет в первом тайме домашнего противостояния с "красными дьяволами", после перерыва "вилланы" позволили сопернику отыграться и одержать победу 1:3.



Камбэк "Юнайтед" начался с того, что Поль Погба упал в чужой штрафной после борьбы с Дугласом Луисом и заработал 11-метровый. Это решение рефери Стюарта Аттуэлла Смит находит "жалким".



"Вчера вечером Рахима Стерлинга коснулись четыре или пять раз, и он не получил пенальти, а здесь одно касание и пенальти. Не думаю, что хоть кто-нибудь может объяснить это. На мой взгляд, это решение выглядело жалким. Нечто похожее случилось на "Олд Траффорд" и в прошлом сезоне здесь".



"Олли Уоткинс был удален за две желтых карточки, но я ни за что не поверю, что рефери на 100 процентов видел отсутствие контакта. Я просто не понимаю эти решения рефери и особенно решения VAR. Похоже на то, что тебе нужно получить травму, чтобы заработать пенальти", — сообщил Смит Sky Sports.