"Юнайтед" победил "Виллу", заставляя "Сити" подождать еще

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 1:3 в гостях у "Астон Виллы", чем продлил ожидание "Манчестер Сити" титула Премьер-Лиги.

Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы 1:2 над "Эвертоном".

По сравнению с выездом к "Роме" в старт "красных дьяволов" вернулись Дин Хендерсон, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд.

Несмотря на матч посреди недели, "Юнайтед" очень бодро начал игру. Гости напрочь лишили своего соперника мяча и начали пристреливаться.

"Вилла" лишь отбивалась, а в середине тайма неожиданно показала зубы. Бертран Траоре развернулся около Линделефа на левом краю штрафной, оторвался от опекуна и прекрасно пробил в дальний верхний угол ворот — 1:0.

После пропущенного гола "дьяволы" как-то приуныли, а "вилланы" почувствовали уверенность в себе. Создав по одному опасному моменту, команды ушли на перерыв.

Зато в начале второго тайма "Юнайтед" быстро перевернул игру. Дуглас Луис слишком агрессивно пошел в отбор против Погба в своей штрафной, и Поль в конце концов упал. Бруну Фернандеш четко исполнил назначенный пенальти — 1:1.

А уже на 56-й минуте гости вышли вперед. Мейсон Гринвуд развернулся около Тайрона Мингса на краю штрафной площади и пробил низом в ближний угол ворот — 1:2.

"Дьяволы" продолжили контролировать игру, но постепенно их силы стали иссякать. В концовке матча команда Оле Гуннара Сульшера была уже "на ободах", но не только отбилась от попыток хозяев уйти от поражения, но и на 87-й минуте развила свое преимущество. Вышедший на замену Эдинсон Кавани головой скинул мяч в ворота после навеса от Рэшфорда — 1:3.

"Юнайтед" перевернул игру в течение каких-то пяти минут в начале второго тайма. "Дьяволы" включились ровно настолько, сколько было необходимо для достижения результата.

"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. ygyrbendar 09.05.2021 19:05 # ygyrbendar
    Ну надеюст пенсы сначала сити обоссут в финале, а потом скам в суперкубке, весь мочестер затоплен будет

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  2. danny949494 09.05.2021 18:39 # danny949494
    Вперёд, ириски!

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  3. manutd-20champ 09.05.2021 18:26 # manutd-20champ
    горите от мощи великого МЮ.

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  4. whitenigger 09.05.2021 18:25 # whitenigger
    КОРОЛИ, только они решают, когда нытики из соСити будут чемпионами

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  5. meshuggah 09.05.2021 18:24 # meshuggah
    Ну и форма натуральная параша

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  6. sisyazavr 09.05.2021 18:18 # sisyazavr
    Отлично манки справляются, гц

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  7. mancunia-planet 09.05.2021 18:12 # mancunia-planet
    В чемпе всё ясно уже. Остался один важнейший матч в финале. Кавани есть вместе с Бруну для этого, и это радует.

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  8. bamboleyro 09.05.2021 18:06 # bamboleyro
    Норм, Олег выставил основу и взяли необходимые три очка с легким противником.
    Мактоминай во втором тайме вообще на похуях играл.
    Кавани топ, всегда нацелен на гол. Намного лучше лукаки

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  9. imf-tau 09.05.2021 18:04 # imf-tau
    Заебали блять, проваливаем первый тайм, потом героически тянем. Сколько уже матчей? Когда уже будут меры?

    Олег, сука, дай пиздюль им не во втором а в первом.

    Но хотя б победили, молодцы.

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  10. fanstevengerrard 09.05.2021 18:02 # fanstevengerrard
    Кавани (за мороженное)
    1100 минут - 9 голов, 50 лет.

    Вернер (55кк)
    2500 минут - 6 голов, 25 лет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85786/?c=1#c7343245

    (ответить)

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