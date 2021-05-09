"Юнайтед" победил "Виллу", заставляя "Сити" подождать еще
"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 1:3 в гостях у "Астон Виллы", чем продлил ожидание "Манчестер Сити" титула Премьер-Лиги.
Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы 1:2 над "Эвертоном".
По сравнению с выездом к "Роме" в старт "красных дьяволов" вернулись Дин Хендерсон, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд.
Несмотря на матч посреди недели, "Юнайтед" очень бодро начал игру. Гости напрочь лишили своего соперника мяча и начали пристреливаться.
"Вилла" лишь отбивалась, а в середине тайма неожиданно показала зубы. Бертран Траоре развернулся около Линделефа на левом краю штрафной, оторвался от опекуна и прекрасно пробил в дальний верхний угол ворот — 1:0.
После пропущенного гола "дьяволы" как-то приуныли, а "вилланы" почувствовали уверенность в себе. Создав по одному опасному моменту, команды ушли на перерыв.
Зато в начале второго тайма "Юнайтед" быстро перевернул игру. Дуглас Луис слишком агрессивно пошел в отбор против Погба в своей штрафной, и Поль в конце концов упал. Бруну Фернандеш четко исполнил назначенный пенальти — 1:1.
А уже на 56-й минуте гости вышли вперед. Мейсон Гринвуд развернулся около Тайрона Мингса на краю штрафной площади и пробил низом в ближний угол ворот — 1:2.
"Дьяволы" продолжили контролировать игру, но постепенно их силы стали иссякать. В концовке матча команда Оле Гуннара Сульшера была уже "на ободах", но не только отбилась от попыток хозяев уйти от поражения, но и на 87-й минуте развила свое преимущество. Вышедший на замену Эдинсон Кавани головой скинул мяч в ворота после навеса от Рэшфорда — 1:3.
"Юнайтед" перевернул игру в течение каких-то пяти минут в начале второго тайма. "Дьяволы" включились ровно настолько, сколько было необходимо для достижения результата.
"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
09.05.2021 18:00
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Ну надеюст пенсы сначала сити обоссут в финале, а потом скам в суперкубке, весь мочестер затоплен будет
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Вперёд, ириски!
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горите от мощи великого МЮ.
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КОРОЛИ, только они решают, когда нытики из соСити будут чемпионами
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Ну и форма натуральная параша
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Отлично манки справляются, гц
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В чемпе всё ясно уже. Остался один важнейший матч в финале. Кавани есть вместе с Бруну для этого, и это радует.
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Норм, Олег выставил основу и взяли необходимые три очка с легким противником.
Мактоминай во втором тайме вообще на похуях играл.
Кавани топ, всегда нацелен на гол. Намного лучше лукаки
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Заебали блять, проваливаем первый тайм, потом героически тянем. Сколько уже матчей? Когда уже будут меры?
Олег, сука, дай пиздюль им не во втором а в первом.
Но хотя б победили, молодцы.
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Кавани (за мороженное)
1100 минут - 9 голов, 50 лет.
Вернер (55кк)
2500 минут - 6 голов, 25 лет.
Источник: http://fapl.ru/posts/85786/?c=1#c7343245
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