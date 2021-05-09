"Юнайтед" победил "Виллу", заставляя "Сити" подождать еще

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 1:3 в гостях у "Астон Виллы", чем продлил ожидание "Манчестер Сити" титула Премьер-Лиги.

Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы 1:2 над "Эвертоном".



По сравнению с выездом к "Роме" в старт "красных дьяволов" вернулись Дин Хендерсон, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд.



Несмотря на матч посреди недели, "Юнайтед" очень бодро начал игру. Гости напрочь лишили своего соперника мяча и начали пристреливаться.



"Вилла" лишь отбивалась, а в середине тайма неожиданно показала зубы. Бертран Траоре развернулся около Линделефа на левом краю штрафной, оторвался от опекуна и прекрасно пробил в дальний верхний угол ворот — 1:0.



После пропущенного гола "дьяволы" как-то приуныли, а "вилланы" почувствовали уверенность в себе. Создав по одному опасному моменту, команды ушли на перерыв.



Зато в начале второго тайма "Юнайтед" быстро перевернул игру. Дуглас Луис слишком агрессивно пошел в отбор против Погба в своей штрафной, и Поль в конце концов упал. Бруну Фернандеш четко исполнил назначенный пенальти — 1:1.



А уже на 56-й минуте гости вышли вперед. Мейсон Гринвуд развернулся около Тайрона Мингса на краю штрафной площади и пробил низом в ближний угол ворот — 1:2.



"Дьяволы" продолжили контролировать игру, но постепенно их силы стали иссякать. В концовке матча команда Оле Гуннара Сульшера была уже "на ободах", но не только отбилась от попыток хозяев уйти от поражения, но и на 87-й минуте развила свое преимущество. Вышедший на замену Эдинсон Кавани головой скинул мяч в ворота после навеса от Рэшфорда — 1:3.



"Юнайтед" перевернул игру в течение каких-то пяти минут в начале второго тайма. "Дьяволы" включились ровно настолько, сколько было необходимо для достижения результата.



"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче