Клопп: "Минамино будет важным игроком для "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что полузащитник Такуми Минамино еще проявит себя в мерсисайдском клубе.

Минамино совершенно ничего не показал в "Ливерпуле" за год после своего трансфера из "Ред Булл" в январе 2020, а на вторую половину этого сезона был отправлен в аренду в "Саутгемптон".



Пока Такуми сыграл только семь матчей за "святых" и забил два гола, однако Клопп доволен 26-летним японцем и с нетерпением ожидает того обратно.



"Он очень хорошо выступает там, и это не сюрприз. Нам было тяжело решиться на то, чтобы позволить ему уйти в январе, потому что он важный игрок для нас и, уверен, снова будет таковым в будущем".



"Однако в то время его шансы играть у нас были ограничены, и имело смысл отправить его куда-нибудь еще за практикой. "Саутгемптон" стал идеальным местом для этого, учитывая то, как Ральф (Хазенхюттль) играет и как много требует от своих игроков", — цитирует Клоппа Daily Mirror.