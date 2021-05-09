Санчо: "Я не знаю свое будущее"

Джейдон Санчо Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо заявил, что не уверен в своем будущем.

Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" собирается вернуться за Санчо грядущим летом, причем на сей раз трансфер Джейдона оценивается в 80 миллионов фунтов.

Сам Санчо безмерно благодарен "Боруссии", но не берется обещать, что будет выступать в Дортмунде в следующем сезоне.

"Я не знаю свое будущее. В данный момент я очень счастлив в Дортмунде. Я люблю клуб, фанатов и команду".

"Именно они устроили мой профессиональный дебют. А фанаты мотивируют меня и подстегивают до предела", — сообщил Санчо ESPN.


Метки Боруссия, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 09.05.2021 16:07 # suddenly
    Опять всё лето будут постить этот бред...

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  2. mancunia-planet 09.05.2021 16:02 # mancunia-planet
    Потому что ты ебанэ раб никуя не решаешь.

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