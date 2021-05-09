Санчо: "Я не знаю свое будущее"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо заявил, что не уверен в своем будущем.

Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" собирается вернуться за Санчо грядущим летом, причем на сей раз трансфер Джейдона оценивается в 80 миллионов фунтов.



Сам Санчо безмерно благодарен "Боруссии", но не берется обещать, что будет выступать в Дортмунде в следующем сезоне.



"Я не знаю свое будущее. В данный момент я очень счастлив в Дортмунде. Я люблю клуб, фанатов и команду".



"Именно они устроили мой профессиональный дебют. А фанаты мотивируют меня и подстегивают до предела", — сообщил Санчо ESPN.