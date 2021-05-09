Артета: "Владельцы окажут нам поддержку"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что получит необходимую поддержку на трансферном рынке, несмотря на риск для клуба впервые с 1996 года остаться без участия в еврокубках.

В прошлом владельца "Арсенала" Стэна Кроенке регулярно критиковали за нежелание инвестировать в развитие клуба.



Однако после вылета из Лиги Европы у Артеты не осталось иного варианта, кроме как залезть в карман к своему боссу, и Микель уверен, что сможет положиться на Кроенке.



"Команда нуждается в изменениях. В декабре мы уже многое поменяли, чего не случалось годами, но это лишь говорит о ситуации, в которой мы находимся".



"Есть вещи, которые нужно изменить, и владельцы окажут нам поддержку".



"Время поджимает. Наше отставание от ведущих клубов стало трендом, который имеет место уже несколько лет. Если отставание слишком увеличится, догнать станет почти невозможно".



"Но мы придерживаемся графика, и за последние месяцы мы заложили прочную основу для того, что нужно сделать", — цитирует Артету Sky Sports.