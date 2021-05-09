Сульшер предупредил фанатов, что их протесты вредят команде

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил фанатов, что их протесты негативно влияют на команду.

Скандал с Европейской Суперлигой до предела накалил отношения между фанатами "Юнайтед" и семейством Глэйзеров, владеющим клубом.

Однако Сульшер чувствует, что больше всего от этого страдает он и его игроки, которые вынуждены делать свою работу в атмосфере напряжения.

"Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, с какими вызовами и какими разногласиями нам теперь приходится иметь дело. От этого сложнее мне и сложнее игрокам".

"Надеюсь, фанаты увидят, что мы трудимся правильным образом. Я хочу, чтобы все мы сплотились и улучшили свое положение в таблице", — цитирует Сульшер Daily Mail.


Метки болельщики, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2021 14:00

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